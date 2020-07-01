У Зеленського зробили останній крок до появи в Україні 'інвестиційних нянь': які пільги дадуть бізнесу

На засіданні Національної ради реформ України представили законопроєкт щодо "інвестиційних нянь".

Йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, які вкладуть понад 30 млн євро і створять понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні. Такі підприємці отримають прямий договір з урядом. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

"Це дає гарантію кожному конкретному проекту інвестора, що вони мають не лише податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу та гарантію стабільності", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

Крім того, ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проєкту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

"Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для закордонних інвесторів", – сказала Ковалів.

За її словами, законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою. Він готовий до винесення на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна після завершення пандемії коронавірусу зосередиться на підтримці українського експорту та залученні інвестицій з-за кордону.

20 травня президент України Володимир Зеленський сказав, що законопроєкт про "інвестиційних нянь" в Раді зареєструють найближчим часом. Також восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства в цьому напрямку при органах влади.

Президент Володимир Зеленський вирішив замінити всі правоохоронні підрозділи, які займаються розслідуванням економічних злочинів, на єдиний орган фінансових розслідувань.