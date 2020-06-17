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COVID-19 завадив запуску "Північного потоку-2" – Рябцев

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Ринки та компанії
1,1 т.

  • Через пандемію коронавірусу в світі запуск в експлуатацію «Північного потоку-2» відкладено

  • Будівництво газопроводу може бути завершено до кінця 2021 року

  • Протягом найближчих 5-10 років європейські споживачі не зможуть відмовитися від російського газу

COVID-19 завадив запуску 'Північного потоку-2' – Рябцев

COVID-19 завадив запуску "Північного потоку-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено, але пізніше терміну, який озвучувався раніше.

Завершенню робіт до кінця поточного року перешкоджатиме пандемія коронавірусу та карантинні обмеження, пов'язані з нею. Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

"Ми бачимо з повідомлень на сайті компанії, яка займається добудовою газопроводу, що всі роботи повинні бути завершені до кінця 2021 року", – зауважив він.

За оцінками Рябцева, "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію, оскільки європейські споживачі в перспективі найближчих 5-10 років не будуть у змозі відмовитися від російського газу.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У Сенат США внесли законопроєкт про нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

  • 21 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії і вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм Газової директиви Євросоюзу на території країни строком на 20 років.

  • Глава комітету Бундестагу з енергетики Клаус Ернст заявив, що відповіддю Німеччини на санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" має бути введення ЄС мит на їх скраплений природний газ.

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  1. /Економіка
  2. /Ринки та компанії