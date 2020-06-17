COVID-19 завадив запуску "Північного потоку-2" – Рябцев
Через пандемію коронавірусу в світі запуск в експлуатацію «Північного потоку-2» відкладено
Будівництво газопроводу може бути завершено до кінця 2021 року
Протягом найближчих 5-10 років європейські споживачі не зможуть відмовитися від російського газу
COVID-19 завадив запуску "Північного потоку-2"
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено, але пізніше терміну, який озвучувався раніше.
Завершенню робіт до кінця поточного року перешкоджатиме пандемія коронавірусу та карантинні обмеження, пов'язані з нею. Таку думку в ефірі ObozTV висловив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.
"Ми бачимо з повідомлень на сайті компанії, яка займається добудовою газопроводу, що всі роботи повинні бути завершені до кінця 2021 року", – зауважив він.
За оцінками Рябцева, "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію, оскільки європейські споживачі в перспективі найближчих 5-10 років не будуть у змозі відмовитися від російського газу.
Як писав OBOZREVATEL:
У Сенат США внесли законопроєкт про нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
21 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії і вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм Газової директиви Євросоюзу на території країни строком на 20 років.
Глава комітету Бундестагу з енергетики Клаус Ернст заявив, що відповіддю Німеччини на санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" має бути введення ЄС мит на їх скраплений природний газ.