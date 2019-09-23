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23 вересня • оновлено в 16:57
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"Чорний понеділок" для Дубневичів: голова "Укрзалізниці" заявив про масштабну корупцію

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"Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми екс-нардепів братів Дубневичів.

Про це написав керівник УЗ Євген Кравцов в Facebook. "Це черговий щабель у нашій непростій боротьбі за прозорий ринок закупівель УЗ. Тут маємо справу з гігантами тіньових закупівель", – прокоментував Кравцов.

Він навів приклад, як була організована схема "накрутки" при купівлі обладнання.

"Дві компанії зі схожими назвами, упродовж 2018 – 2019 років постачали нам закладні анкери АЗ-2 під виглядом продукції вітчизняного виробника. Як показала перевірка: анкери завозили з Білорусі. Імпортував цю продукцію вітчизняний виробник через фірму-прокладку. Цікаво, що завозились анкери під виглядом заготовки, що дозволило суттєво занизити імпортне мито. Орієнтовна собівартість однієї одиниці такої "деталі" становила близько 50 грн, а Укрзалізниці її вже продавали як товар за 94 грн", – пояснив Кравцов.

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За даними УЗ, тільки за 7 місяців 2019 го року загальна завищення вартості могло скласти більше 60 млн грн.

"Місяць тому ми призупинили рознарядки на постачання анкерів АЗ-2 за укладеними договорами. Маю надію, що реакція правоохоронців буде швидкою та ефективною", – сказав Кравцов.

"Чорний понеділок" для Дубневичів: голова "Укрзалізниці" заявив про масштабну корупцію

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанію "Укрзалізниця" звинуватили в умисному оформленні тендеру на закупівлю анкерів на таких умовах, щоб в ньому перемогла компанія "ВМ трейдер", яка належить братам Богдану та Ярославу Дубневич.

Раніше детективи НАБУ повідомили сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 млн гривень "Укрзалізниці". Слідство встановило, що з грудня 2015 до березня 2017 року підозрювані організували закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників і таким чином заволоділи коштами "Центру забезпечення виробництва" УЗ.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Богдан Дубневич Ярослав Дубневич Євген Кравцов
Місце
Україна
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