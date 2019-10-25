На Львівщині зірвано опалювальний сезон: полетіли перші голови

У Львівській області через зрив опалювального сезону у відставку подав мер 30-тисячного міста Новий Розділ Андрій Мелешко та його заступники.

Про це в Facebook повідомив депутат Львівської обласної ради Володимир Гірняк. "Через критичну ситуацію на Новороздільській ТЕЦ сьогодні мер Нового Роздолу та його заступник подали у відставку. Місто, яке і так на межі теплового колапсу залишилось без керма. Особисто щойно спілкувався з паном Мелешком, який підтвердив цю інформацію. Ситуація вимагає негайної реакції. Маємо правовим методом забезпечити виділення коштів і запустити тепло. Не можна допустити доведення атмосфери в місті до критичної поділки", – написав Гірняк.

18 жовтня у Верховній Раді ситуацію в Новому Роздолі визнали надзвичайною.

Мер Нового Роздолу Андрій Мелешко facebook.com

Депутат Новороздільський міськради Анатолій Шалаєв уточнив, що разом з мером звільнився його перший зам і заступник з комунальних питань. "Мер Нового Роздолу Андрій Мелешко і перший заступник мера подали заяви про відставку. Перед тим склав повноваження заступник з комунальних питань. 30-тисячне місто залишилося без керівництва. Виконком – паралізований. Догралися. Питання з теплопостачанням міста не вирішене", – написав Шалаєв.

Сам Мелешко відставку підтвердив, але причину назвав іншу. "Так, це правда. Причиною такого рішення є стан здоров'я", – сказав Мелешко в коментарі ZAXID.NET.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області в містах Новий Розділ і Новояворівськ під загрозою зриву опинився опалювальний сезон. Через це в ОДА готуються оголосити надзвичайну ситуацію.

В Україні у вівторок, 15 жовтня, почали підключення систем опалення об'єктів соціальної сфери та житлового фонду.

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