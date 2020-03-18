ДПС ввела безкоштовний відеокурс, як заповнювати декларацію

Державна податкова служба запустила безкоштовний відеокурс, що навчає, як користуватися електронними сервісами ДПС.
Перший відеоурок присвячений заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян. Про це повідомили на сторінці служби у Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Податки в Україні
Там нагадали, що крайній термін подачі цього документа – 1 липня 2020 року.
"Декларацію можна подати через електронний кабінет за допомогою електронного підпису. Отримати його можна онлайн через Приват24. Тим, хто не є клієнтами ПриватБанку, доведеться скористатися послугами будь-якого іншого акредитованого центру сертифікації ключів. Для оформлення потрібно прийти з паспортом громадянина України та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера", – йдеться в повідомленні.
У податковій попросили українців під час карантину максимально користуватися електронними сервісами податкової і перейти на безготівковий розрахунок, щоб убезпечити себе.
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