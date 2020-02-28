Втратили сотні мільйонів доларів: підраховано збитки Росії через коронавірус

Збитки російських турфірм через епідемію коронавірусу перевищили 27 мільярдів рублів (понад $410 млн).

До втрат призвело закриття ряду популярних у росіян напрямків закордонних поїздок, заявила виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії Майя Ломідзе, передає "Інтерфакс". Йдеться про Китай, Південну Корею та Іран.

Новини Коронавирус убьет российскую экономику

Сума включає виплати туристам, які відмовилися від оплачених турів. При цьому до неї не включено можливі збитки від італійського напрямку. Справа в тому, що Ростуризм рекомендував відмовитися від поїздок до Італії, але росіяни поки до нього не прислухалися. Якщо ж вони почнуть масово відмовлятися від турів, підсумкові втрати виявляться ще більшими.

"Якщо ситуація з коронавірусом продовжить погіршуватися і піде закриття інших напрямків, російська туріндустрія може зазнати серйозних структурних втрат, а без держпідтримки ряд компаній закриється", – заявила прес-секретар Російського союзу туріндустрії Ірина Тюріна.

Коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу загрожує завдати нищівного удару по економіці Китаю, що обернеться великими фінансовими втратами і для Росії.

Американські чиновники повідомили, що тисячі акаунтів, пов'язаних з Росією, в Twitter, Facebook і Instagram поширюють антиамериканську дезінформацію про новий коронавірус COVID-19, який з'явився в Китаї.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!