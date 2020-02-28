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28 лютого • оновлено в 14:36
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/ Ринки та компанії

Втратили сотні мільйонів доларів: підраховано збитки Росії через коронавірус

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Збитки російських турфірм через епідемію коронавірусу перевищили 27 мільярдів рублів (понад $410 млн).

До втрат призвело закриття ряду популярних у росіян напрямків закордонних поїздок, заявила виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії Майя Ломідзе, передає "Інтерфакс". Йдеться про Китай, Південну Корею та Іран.

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Сума включає виплати туристам, які відмовилися від оплачених турів. При цьому до неї не включено можливі збитки від італійського напрямку. Справа в тому, що Ростуризм рекомендував відмовитися від поїздок до Італії, але росіяни поки до нього не прислухалися. Якщо ж вони почнуть масово відмовлятися від турів, підсумкові втрати виявляться ще більшими.

"Якщо ситуація з коронавірусом продовжить погіршуватися і піде закриття інших напрямків, російська туріндустрія може зазнати серйозних структурних втрат, а без держпідтримки ряд компаній закриється", – заявила прес-секретар Російського союзу туріндустрії Ірина Тюріна.

Коронавірус

Коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу загрожує завдати нищівного удару по економіці Китаю, що обернеться великими фінансовими втратами і для Росії.

Американські чиновники повідомили, що тисячі акаунтів, пов'язаних з Росією, в Twitter, Facebook і Instagram поширюють антиамериканську дезінформацію про новий коронавірус COVID-19, який з'явився в Китаї.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
туризм
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Юг Руси
Юг Руси
Слава Укроине!
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Как ненавязчиво сообщить о грядущих убытках для санжорской экономики? Надо перечислить общие факторы риска в отношении российской экономики.
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