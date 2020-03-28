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28 березня • оновлено в 09:34
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/ Ринки та компанії

Через кілька тижнів нафту не буде куди дівати – аналітики

1.3т
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У світі закінчаться місця для зберігання нафти вже через три місяці. Запаси вже за перше півріччя 2020-го можуть збільшитися на 1,8 млрд барелів, при цьому місце є тільки для 1,6 млрд.

Про це з посиланням на галузевих консультантів повідомляє видання Bloomberg. Виробники будуть змушені скоротити видобуток, тому що до червня не залишиться місць для зберігання нафти.

"Ринок нафти постраждав від падіння попиту в результаті спалаху коронавируса, і Саудівська Аравія обіцяє завалити ринок сирою нафтою з великими знижками після розпаду коаліції Організації країн-експортерів нафти і її союзників, включаючи Росію. У четвер Пакистан заборонив імпорт нафти і палива, тому що його сховища заповнені", – йдеться в публікації.

нафта

нафта

Пропозиція може перевищити попит на 12,4 мільйона барелів на день в другому кварталі, при цьому інші трейдери, банки і консультанти також прогнозують істотне позитивне сальдо, повідомляє IHS. У середу Vitol заявив, що з минулого року попит впав на 20 мільйонів барелів на день. "Здобич потрібно буде скоротити або навіть закрити", – сказав Джим Буркхард, глава нафтових ринків IHS.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.

  • Через розрив договору з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн в день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією і обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

  • Цінову нафтову війну між Росією і Саудівської Аравії шведський економіст Андерс Аслунд охарактеризував як особистий конфлікт глави "Роснафти" Ігоря Сечіна з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
Організація експортерів нафти (ОПЕК) Нафтогазвидобування нафта
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