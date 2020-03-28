Через кілька тижнів нафту не буде куди дівати – аналітики

У світі закінчаться місця для зберігання нафти вже через три місяці. Запаси вже за перше півріччя 2020-го можуть збільшитися на 1,8 млрд барелів, при цьому місце є тільки для 1,6 млрд.

Про це з посиланням на галузевих консультантів повідомляє видання Bloomberg. Виробники будуть змушені скоротити видобуток, тому що до червня не залишиться місць для зберігання нафти.

"Ринок нафти постраждав від падіння попиту в результаті спалаху коронавируса, і Саудівська Аравія обіцяє завалити ринок сирою нафтою з великими знижками після розпаду коаліції Організації країн-експортерів нафти і її союзників, включаючи Росію. У четвер Пакистан заборонив імпорт нафти і палива, тому що його сховища заповнені", – йдеться в публікації.

нафта

Пропозиція може перевищити попит на 12,4 мільйона барелів на день в другому кварталі, при цьому інші трейдери, банки і консультанти також прогнозують істотне позитивне сальдо, повідомляє IHS. У середу Vitol заявив, що з минулого року попит впав на 20 мільйонів барелів на день. "Здобич потрібно буде скоротити або навіть закрити", – сказав Джим Буркхард, глава нафтових ринків IHS.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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