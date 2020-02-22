Через епідемію коронавірусу світова індустрія електронних ігор несподівано виросла на $150 млрд.

Жителі Китаю, змушені сидіти вдома на карантині, побили рекорди за кількістю установок ігор та інших програм на смартфони. За перші два тижні лютого вони зробили більш 222 млн завантажень через онлайн-магазин Apple, що на 40% більше, ніж у середньому в 2019 році. Про це йдеться в публікації Financial Times.

Мобільні ігри в Китаї

У більшості навіть безкоштовних мобільних ігор є можливість витратити гроші (на різноманітні "посилення" або "прикраси"). На цьому фоні акції компанії Tencent, найбільшого китайського постачальника мобільних ігор, підскочили до 20-місячного максимуму. А її ринкова капіталізація зараз перевищує $500 млрд.

При цьому люди використовують смартфони не лише, щоб грати, але і для віддаленої роботи та навчання. Через це вартість акцій компанії New Oriental Education, яка забезпечує онлайн-освіту в Китаї, піднялася на 17%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу один із найбільших фінансових конгломератів в світі HSBC знизив прогноз щодо темпів приросту реального ВВП Китаю в I кварталі з 5,8% до 4,1%.

У китайському інтернет-гіганті Alibaba Group попередили, що епідемія коронавірусу найсильнішим чином впливає на продавців і покупців у Китаї, а тому сильно вдарить по зростанню економіки всієї країни.

Через епідемію коронавірусу в Китаї затримується виробництво планшетів, які необхідні для перепису населення в Росії.

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