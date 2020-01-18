"Часу на роздуми мало": Зеленському порадили, що робити з Кабміном

Президент України Володимир Зеленський вимагає у прем'єра Олексія Гончарука провести реформу державного управління. Але часу на це в глави уряду дуже мало.
Такий висновок із зустрічі Зеленського й Гончарука "один на один" зробив ексміністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, який працював в уряді Володимира Гройсмана. У Facebook-пості він написав три зауваження, що робити, щоб врятувати ситуацію.
Олексій Гончарук
Величезний розрив зарплат
Саєнко заявив, що ніде в світі немає системи, за якою топчиновник отримує 200 тис., а працівник – в районі 5 тис. (різниця в 40 разів). У країнах Європи таке співвідношення щонайбільше досягає 1 до 12.
За його словами, норма, яка передбачає співвідношення окладів 1 до 7 була в законі про держслужбу, ухваленому в 2015 році. Однак закон про "перезавантаження" влади це обмеження зняв. Ба більше – він ввів додаткові виплати й зняв обмеження з розміру надбавок.
Саєнко погоджується, що чиновники повинні отримувати гідну оплату. Але зараз уряду і ВРУ потрібно виправляти свої помилки. "Тим паче, що Концепція реформи оплати праці була спільно з експертами ЄС нами повністю підготовлена", – написав колишній міністр Кабміну.
"Хвороба" міністерств
Уряд Гончарука, за словами Саєнка, успадкував "хворобу", коли посади міністрів створювалися під конкретну людину або через політичну доцільність. Через це в одних міністерств перетинаються сфери, які вони "курирують", тоді як іншими ніхто не займається.
"Вирішити це можна через чіткий розподіл сфер відповідальності, побудову ефективної системи й структури органів виконавчої влади, проєкт концепції якої нами було підготовлено, так само, як і проєкт нового закону про Кабінет міністрів України покликаний навести лад в цьому питанні", – написав Саєнко.
Взаємодія з парламентом
Він також звернув увагу, що зараз Кабмін і Рада працюють неузгоджено. Багато важливих проєктів уряд Гончарука вносить до Верховної Ради "з голосу" – без публічних консультацій та аналізу.
"Парламент має розуміти, які проєкти й коли готує уряд, комітети мають стати майданчиками для фахових дискусій. Беззаперечно, робота ВРУ також потребує модернізації. На жаль, напрацьована нашою командою і ухвалена парламентом за ініціативи спікера Гройсмана Дорожня карта реформи парламенту лежить без руху", – зазначив Саєнко.
"Часу на роздуми в уряду обмаль. Стислі сроки, виставлені президентом, вимагають появи потужного лідерства в реформі державного управління та рішучих кроків з виправлення ситуації", – додав ексміністр Кабінету міністрів України.
З чого почався скандал:
у мережі опублікували аудіо розмов нібито очільника Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук несхвально відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни. Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у Зеленського відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку – Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!"
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про те, що Гончарук скоро піде з посади. Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
Вранці 17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внести в парламент. Також він лаконічно виступив з трибуни Ради, заявивши, що продовжить працювати. Вигляд водночас мав досить веселий.
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