"Часу на роздуми мало": Зеленському порадили, що робити з Кабміном

Президент України Володимир Зеленський вимагає у прем'єра Олексія Гончарука провести реформу державного управління. Але часу на це в глави уряду дуже мало.

Такий висновок із зустрічі Зеленського й Гончарука "один на один" зробив ексміністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, який працював в уряді Володимира Гройсмана. У Facebook-пості він написав три зауваження, що робити, щоб врятувати ситуацію.

Олексій Гончарук

Величезний розрив зарплат

Саєнко заявив, що ніде в світі немає системи, за якою топчиновник отримує 200 тис., а працівник – в районі 5 тис. (різниця в 40 разів). У країнах Європи таке співвідношення щонайбільше досягає 1 до 12.

За його словами, норма, яка передбачає співвідношення окладів 1 до 7 була в законі про держслужбу, ухваленому в 2015 році. Однак закон про "перезавантаження" влади це обмеження зняв. Ба більше – він ввів додаткові виплати й зняв обмеження з розміру надбавок.

Саєнко погоджується, що чиновники повинні отримувати гідну оплату. Але зараз уряду і ВРУ потрібно виправляти свої помилки. "Тим паче, що Концепція реформи оплати праці була спільно з експертами ЄС нами повністю підготовлена", – написав колишній міністр Кабміну.

"Хвороба" міністерств

Уряд Гончарука, за словами Саєнка, успадкував "хворобу", коли посади міністрів створювалися під конкретну людину або через політичну доцільність. Через це в одних міністерств перетинаються сфери, які вони "курирують", тоді як іншими ніхто не займається.

"Вирішити це можна через чіткий розподіл сфер відповідальності, побудову ефективної системи й структури органів виконавчої влади, проєкт концепції якої нами було підготовлено, так само, як і проєкт нового закону про Кабінет міністрів України покликаний навести лад в цьому питанні", – написав Саєнко.

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Взаємодія з парламентом

Він також звернув увагу, що зараз Кабмін і Рада працюють неузгоджено. Багато важливих проєктів уряд Гончарука вносить до Верховної Ради "з голосу" – без публічних консультацій та аналізу.

"Парламент має розуміти, які проєкти й коли готує уряд, комітети мають стати майданчиками для фахових дискусій. Беззаперечно, робота ВРУ також потребує модернізації. На жаль, напрацьована нашою командою і ухвалена парламентом за ініціативи спікера Гройсмана Дорожня карта реформи парламенту лежить без руху", – зазначив Саєнко.

"Часу на роздуми в уряду обмаль. Стислі сроки, виставлені президентом, вимагають появи потужного лідерства в реформі державного управління та рішучих кроків з виправлення ситуації", – додав ексміністр Кабінету міністрів України.

З чого почався скандал:

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