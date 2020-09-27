Частка відновлюваної енергії в Україні в серпні досягла 16,6% – Міненерго

Україна в серпні 2020 року збільшила виробництво екологічної та відновлюваної електроенергії (з відновлюваних джерел) до 16,6% у порівнянні з 9,4% в серпні 2019 року.

Про це йдеться в звіті Міністерства енергетики України.

Співвідношення виробленої електроенергії в Україні в серпні за видами генерації наступне:

– відновлювані джерела енергії (сонячна, вітрова електроенергія) – 10,7% (+5,5 п.п. до серпня 2019 року);

– гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції – 5,9% (+1,7 п.п.);

– атомні електростанції – 52,1% (+2,2 п.п.);

– теплові електростанції – 30% (-9,2 п.п.);

– інші – 1,4% (-0,1 п.п.).

За підсумком 8 місяців 2020 року Україна виробила 13,3% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року.

Нагадаємо, все ядерне паливо Україна закуповує у російської компанії "ТВЕЛ" і американській Westinghouse. У свою чергу, виробництво електроенергії з вугілля створює багато шкідливих викидів, що погіршує ситуацію в екології.

Країни Європи, в т. ч. Україна, нарощують виробництво зеленої електроенергії – з сонця і вітру, щоб поліпшити екологію і позбутися від необхідності купувати паливо за кордоном. При цьому Росія, як ключовий експортер вугілля і газу в країни ЄС, намагається зберегти свій економічний і політичний вплив на Європу. Володимир Путін і російські пропагандисти неодноразово критикували зелену енергетику, кажучи про нібито її шкоду.