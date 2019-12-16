Частина українців залишиться без пенсій: "Слуга народу" ухвалила скандальний закон про КЗпП

"Слуга народу" ухвалила законопроект Данила Гетманцева, який в рази знижує штрафи для роботодавців, а деякі санкції і зовсім скасовує. В майбутньому це може привести до того, що число неоформлених працівників зросте.

Детальніше про те, який законопроект прийняла "Слуга народу" і до чого це може привести – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

в більшості цивілізованих країн за несплату податків можуть посадити і оштрафувати на шестизначні суми. "Слуга народу" пропонує в левової частки випадків обходитися попередженням;

без жорсткого покарання за неоформлених працівників число "нелегалів" може вирости;

через неоформлених працівників українці позбавляються права на соціальні гарантії та пенсії. І з кожним таких буде все більше і більше;

законопроект ще може заветувати президент.

Коротко про головне: що і навіщо прийняла "Слуга народу"

Штрафи за неоформлених працівників знизили в рази. Із зарплати кожного працюючого в бюджети різних рівнів потрібно віддати 4 зарплати кожного працюючого в бюджети різних рівнів потрібно віддати 41,5% податків і зборів. 22% йде в Пенсійний фонд і на соціальне страхування. 18% ділять між бюджетом країни і місцевим бюджетом і ще 1,5% віддають на потреби армії.

Дороги, школи, лікарні, зарплати бюджетників, виплати пенсіонерам, ремонти – все це забезпечують працюючі українці. Якщо ж ви заробляєте, але з якоїсь причини приховуєте дохід, ці гроші залишаються або у вашій кишені, або в кишені роботодавця.

Це ухилення від сплати податків, яке у всьому світі вважається тяжким злочином. В Україні ж працівник повністю звільняється від відповідальності, хоча насправді він також дає згоду на те, щоб працювати нелегально.

Зараз за кожного такого нелегала загрожує штраф в 30 мінімалок (близько 125 тисяч гривень). Сума значна для бізнесу будь-якого рівня. Якщо забезпечити належний контроль, таке покарання цілком може стимулювати працювати за законом.

У новому законі для фізосіб-підприємців на єдиному податку (а це більшість магазинів, кафе, ресторанів, дрібного бізнесу) пропонують замість величезних штрафів ввести ... .предупрежденіе. І тільки якщо бізнесмен повторно попадеться на цьому ж порушення, вводять штраф в 13 мінімалок. Замість 125 тисяч – всього 53 тисячі гривень.

Також попередженням "єдинники" обійдуться в тому випадку, якщо вони недоплачують своїм співробітникам і встановлюють зарплату, розмір якої менше мінімально допустимого за законом.

Нівелюють законом і покарання для юридичних осіб. Якщо платити копійки, які не компенсувати роботу на вихідних – штраф у 8 тисяч грн (раніше – 41 тисяча), а якщо не дотримуватися права того співробітника, якого призвали на військову службу, замість штрафу в 41 тисячу загрожує всього лише попередження.

Без пенсії, лікарняного і відпусток

В Україні в 2018-му близько 3,5 млн осіб працювали неофіційно. Це кожен п'ятий економічно активний громадянин. Така цифра – абсолютний рекорд для будь-якої країни Європи.

Сірий бізнес і недалекоглядні співробітники вважають, що "економлять" на податках, а насправді грабують самих себе. У більшості розвинених країн ухилення від сплати податків – кримінальний злочин. У США за таку "економія" можна потрапити за ґрати і заплатити багатомільйонний штраф.

В Україні ж за несплату податків карають тільки роботодавців і на відносно невеликі суми. Вже незабаром таке покарання можуть значно пом'якшити. Відповідний законопроект вже прийняла "Слуга народу" (автор глава профільного комітету Данило Гетманцев). Голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський вже звернувся до президента з проханням накласти вето на документ. Детальніше чому, можна прочитати тут.

Арифметика проста. Щоб бізнес офіційно працевлаштовував своїх співробітників, йому повинно бути дорожче працювати в тіні. Для цього потрібні штрафи і перевірки. Звичайно, можна розраховувати і на свідомість підприємців, пояснювати, навіщо і куди платять податки і чому неоформленого співробітника чекає цілий ряд проблем. Але завжди знайдуться ті, хто буде виконувати закон тільки під загрозою жорсткого покарання за порушення.

Якщо ж розповіді про те, що з-за нелегальну роботу немає коштів для ремонту доріг не вражають, можна подумати про власне майбутнє. Всі, хто не матиме офіційно 15 років стажу до 60 років, втрачають право на пенсію.

Замість цього в кращому випадку можна буде отримати соціальну виплату від держави. І її розмір може бути значно нижче навіть мінімальної пенсії. Але і це не все. Щорічно вимоги щодо стажу ростуть, в результаті в 2028-м ті, хто матиме менше 25 років стажу, будуть працювати до 65 років. Якщо ж буде менше 35 офіційно опрацьованих років, вийти на заслужений відпочинок вдасться тільки в 63 роки.

Як раніше підрахували в Мінсоцполітики, через 9 років вимоги щодо стажу зможуть виконати лише 45% українців. Тобто майже кожен другий працюючий в 60 років буде без пенсії. І головна причина – робота без оформлення.

Не кажучи вже про те, що без запису в трудовій книжки немає оплачуваної відпустки, офіційних лікарняних, права на декрет, можливості отримати компенсацію при втраті здоров'я на робочому місці і т.д.

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