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19 грудня • оновлено в 13:10
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Бюджет України провалили: митниця побила антирекорд, а постраждають всі

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В Україні план надходжень до бюджету з січня до грудня провалили. Казна недоотримала приблизно 105 млрд грн. Кабінет міністрів через крах надходжень від митниці й невиконаних планів податкової перевів розподіл коштів на ручний режим. Обрізати можуть десятки програм, зокрема на розвиток інфраструктури (будівництво, ремонт шкіл тощо).

Про те, чому не вдалося виконати бюджет країни і хто від цього постраждає – читайте в серії матеріалів OBOZREVATEL.

Ситуацію виправити вже неможливо

Бюджет України, згідно з даними Казначейства, з початку року недоотримав 105 млрд грн. Це абсолютний антирекорд за останні кілька років. Тільки митниця, згідно з даними статистики, не виконала план на 46,6 млрд грн, а податкова – на 37,9 млрд грн.

Бюджет України провалили: митниця побила антирекорд, а постраждають всі

Наприклад, в січні-грудні минулого року митниця зібрала 327,5 млрд грн, цьогоріч за той же період планувала отримати 352 млрд грн, але здобула всього 305,8 млрд! Причин для такої тенденції кілька. У пресслужбі Міністерства фінансів заявляють: все через високий курс гривні відносно низьких обсягів імпорту і скорочення виробництва сигарет.

Водночас, крім економічних чинників, на ситуацію з надходження з митниці також впливає і контрабанда, упевнений керівник приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. "Масова контрабанда, як йшла, так і йде", – впевнений він.

Бюджет України провалили: митниця побила антирекорд, а постраждають всі

У листопаді митниця вперше за 13 місяців виконала план надходжень, але тільки завдяки його зменшенню на 10 млрд грн: зібрали 26,5 млрд грн зі спершу запланованих 36 млрд грн. Але внаслідок ухвалених змін до бюджету план зменшили до 26,2 млрд грн.

Ситуацію виправити вже неможливо і динаміка погіршується, пише на своїй сторінці у Facebook ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Постраждати можуть всі

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук через критичну ситуацію вирішив урізати витрати. Він доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не пропускати низку витрат до кінця року.

Бюджет України провалили: митниця побила антирекорд, а постраждають всі

Йдеться про так звані незахищені статті – на розвиток, ремонт і будівництво. Про це свідчить відповідне розпорядження уряду. Тобто через те, що митниця не виконала план, в різних регіонах країни можуть заморозити будівництво, ремонт, різні культурні, освітні програми.

Детальніше про те, які витрати уріжуть через провал бюджету країни на 2019 рік, читайте незабаром на OBOZREVATEL.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Держбюджет-2019 Податки в Україні
Місце
Україна
Тег
бюджет
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Хо Хол
Хо Хол
Бггагаа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так вам и надо. Бывшая Украина сгниет в нищете
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоша Злой, нищие России вам милостыню подают
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, ты сначала реши свои проблемы с пустым холодильником а потом вангуй) диван продавленный поменяй для начала
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