Бюджет України провалили: митниця побила антирекорд, а постраждають всі

В Україні план надходжень до бюджету з січня до грудня провалили. Казна недоотримала приблизно 105 млрд грн. Кабінет міністрів через крах надходжень від митниці й невиконаних планів податкової перевів розподіл коштів на ручний режим. Обрізати можуть десятки програм, зокрема на розвиток інфраструктури (будівництво, ремонт шкіл тощо).

Про те, чому не вдалося виконати бюджет країни і хто від цього постраждає – читайте в серії матеріалів OBOZREVATEL.

Ситуацію виправити вже неможливо

Бюджет України, згідно з даними Казначейства, з початку року недоотримав 105 млрд грн. Це абсолютний антирекорд за останні кілька років. Тільки митниця, згідно з даними статистики, не виконала план на 46,6 млрд грн, а податкова – на 37,9 млрд грн.

Наприклад, в січні-грудні минулого року митниця зібрала 327,5 млрд грн, цьогоріч за той же період планувала отримати 352 млрд грн, але здобула всього 305,8 млрд! Причин для такої тенденції кілька. У пресслужбі Міністерства фінансів заявляють: все через високий курс гривні відносно низьких обсягів імпорту і скорочення виробництва сигарет.

Водночас, крім економічних чинників, на ситуацію з надходження з митниці також впливає і контрабанда, упевнений керівник приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. "Масова контрабанда, як йшла, так і йде", – впевнений він.

У листопаді митниця вперше за 13 місяців виконала план надходжень, але тільки завдяки його зменшенню на 10 млрд грн: зібрали 26,5 млрд грн зі спершу запланованих 36 млрд грн. Але внаслідок ухвалених змін до бюджету план зменшили до 26,2 млрд грн.

Ситуацію виправити вже неможливо і динаміка погіршується, пише на своїй сторінці у Facebook ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Постраждати можуть всі

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук через критичну ситуацію вирішив урізати витрати. Він доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не пропускати низку витрат до кінця року.

Йдеться про так звані незахищені статті – на розвиток, ремонт і будівництво. Про це свідчить відповідне розпорядження уряду. Тобто через те, що митниця не виконала план, в різних регіонах країни можуть заморозити будівництво, ремонт, різні культурні, освітні програми.

Детальніше про те, які витрати уріжуть через провал бюджету країни на 2019 рік, читайте незабаром на OBOZREVATEL.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся