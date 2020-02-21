82,7 відсотки пенсіонерів в Україні отримують пенсію до 4000 гривень, а це нижче фактичного прожиткового мінімуму. І далі ситуація буде лише гіршатиме.

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко, йдеться в повідомленні на сайті Мінсоцу. На її думку, це ключова проблема, яку потрібно вирішити.

"При наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та з огляду на те, що лише 5% працюючих беруть участь в системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість платять внески не регулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися", – заявила Ненюченко.

Пенсія в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

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