"Буде за честь": голова Мінцифри запросив до України російський бізнес

Віцепрем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що "буде за честь", якщо в Україну почне повертатися російський бізнес, зокрема – IT-компанії.

Про це він сказав, розмірковуючи про ідею українського електронного громадянства, в інтерв'ю НВ. Федоров пояснив, що для іноземних компаній модель електронного громадянства може створити зручний ринок для ведення бізнесу за рахунок оптимізації податків.

Також він зазначив, що не проти, якщо росіяни подаватимуться на українське електронне громадянство.

"Для нас буде великою честю, якщо російські підприємці захочуть вести тут бізнес і відкривати свої компанії", – заявив Федоров.

У відповідь на запитання, як подібне можливо з урахуванням війни, розв'язаної Росією на сході України, міністр відповів: "Так це ж розхитування їхньої економіки зсередини. Що може бути гірше, якщо найталановитіші російські айтішники відкриватимуть свої компанії тут і платитимуть податки в українську казну?".

Федоров додав – він не бачить ризиків, що російські бізнесмени зможуть створювати в Україні свої центри впливу.

"Ну це ж не повноцінне громадянство, а резидентство, і в ньому я нічого погано не бачу", – заявив міністр.

Федоров чекає в Україні російський бізнес

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 березня 2020 року громадяни України не зможуть відвідувати Росію за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження.

У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.

17 грудня 2019 року уряд Росії розширив перелік громадян України, щодо яких вводяться санкції. Також санкції розширено проти виробників товарів.

Кабінет міністрів України продовжив дію мит проти російських товарів до 31 грудня 2020 року.

Додаткові санкції, введені РФ проти України, стосуватимуться товарів приблизно на $31,2 млн. Також під заборону на поставку в Україну потрапила російська продукція на суму близько $21,4 млн.

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