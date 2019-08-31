Брудна нафта: в Білорусі придумали, як покарати Росію

Росія компенсувала Білорусі частину втрат від неякісної російської нафти. До того ж РФ покарали збільшенням мит.

Про це заявив голова концерну "Белнафтохім" Андрій Рибаков в інтерв'ю БЕЛТА.

"Можна сказати, що із завершенням очищення нафтопроводу від забрудненої хлорорганікою нафти істотні втрати Білорусі – вартість 1,2 млн тонн забрудненої нафти – компенсовані. Також для часткової компенсації втрат організацій трубопровідного транспорту через ситуацію з постачанням неякісної нафти з 1 вересня позапланово підвищено тарифи на транспортування нафти по території Білорусі на 3,7%", – розповів Андрій Рибаков.

Разом з тим залишається відкритим питання щодо відшкодування втрат Мозирського НПЗ від переробки забрудненої нафти.

"Ми знаходимося в постійному діалозі з російською стороною про шляхи його вирішення", – зазначив глава "Белнафтохіму".

Мозирський НПЗ постраждав від брудної російської нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня стало відомо, що Україна отримала часткову компенсацію збитку від брудної нафти, яку Росія подавала по нафтопроводу "Дружба".

Раніше "Укртранснафта" повідомила, що отримала від "Транснафти" частина компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за транзит нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

22 квітня Білорусь обмежила транзит нафти з Росії в інші країни, а 23 квітня призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через отримання неякісної сировини.

У той же час стало відомо, що "брудна нафту" вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського союзу.

В російської нафти виявили підвищений вміст органічних хлоридів, в десятки разів перевищує гранично допустимі значення.

Некондиційна нафта потрапила і в українські трубопроводи. 25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба". Робота трубопроводу "Дружба" була відновлена лише 1 липня.

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