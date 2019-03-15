Бренд Року-2019: українці визначать кращі бренди

9 квітня на грандіозної Церемонії нагородження бізнес-конкурсу "Бренд року" будуть оголошені торгові марки – лідери споживчих симпатій в різних категоріях товарів і послуг.

Традиційно церемонія відбудеться в Будинку офіційних прийомів, де зберуться представники бізнес-еліти і зірки шоу-бізнесу, щоб визначити, хто отримає високе звання Бренд Року.

Цього року церемонія нагородження відбудеться вже дев'ятнадцятий раз. Проект "Бренд Року" створений в 2000 році, він став першим бізнес-конкурсом на території України.

Засновник Конкурсу Володимир Співаковський згадує: "До 1999 року слово бренд в Україні ніхто не знав. Мене перепитували:" Бренді? Як пишеться це слово? ". Я привіз його з Америки і зробив Конкурс Бренд року України".

У 2001 році Конкурс отримав підтримку Кабінету Міністрів України та Ради підприємців України.

Засновники Конкурсу першими в Україні оголосили про старт нової ери на ринку - брендинг і бренд-менеджмент, допомагаючи просувати і ініціалізовувати бізнес. Таким чином споживач дізнався про Бренді.

"У цьому році ми отримали велику кількість заявок на участь в конкурсі, - розповідає директор" Бренд Року "Ліка Співаковська -" Нас дуже радує тенденція, з якою розвивається український ринок - серед учасників є компанії з багаторічним досвідом, але багато і молодих брендів, а також стартапів ".

За словами Лики, бізнес-конкурс взяв на себе відповідальну місію – просування марочних товарів і послуг в Україні, розвиток споживчого товариства і культури, а також – реальну допомогу споживачам вибрати дійсно найкращий товар або послугу серед різних пропозицій.

На урочистій Церемонії для гостей виступають: саксофоніст Олександр Сивак і Galkosta, аудіо-візуальний проект AINA (Айна Вільберг - вокал, Аліса Гурова - contemporary dance), оперна діва Олена Гончарук, художник в третьому поколінні, ведуча і переможниця міжнародних конкурсів краси Анна Гомонова.

Ведучий вечора: Григорій Решетник.

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