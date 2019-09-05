Боротьба з бурштиновою мафією: що відомо про невідкладний законопроєкт Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність для більшості незаконних видобувачів і контрабандистів бурштину.

Документ, визначений главою держави як "невідкладний", з'явився на сайті ВР 4 вересня 2019 року. Він вносить поправки до Кримінального кодексу.

Які покарання передбачає:

незаконний видобуток бурштину – штраф від 700 до 3000 неоподатковуваних мінімумів (11,9-51 тис. грн), або обмеження (чи позбавлення) волі на строк від 1 до 3 років;

реалізація, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, перероблення незаконно добутого бурштину – штраф від 3000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів (від 51 тис. грн до 170 тис. грн);

те ж, що і в перших двох пунктах, вчинене групою осіб, або повторно, або в значних розмірах, або якщо видобуток вівся на території природно-заповідного фонду – позбавлення волі від 4 до 7 років.

Уточнюється, що під "значним розміром" мається на увазі вартість бурштину, що в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів – тобто від 1700 грн і вище.

Так, більшість фактів незаконного видобутку бурштину в Україні з великою ймовірністю за цим законом можуть бути кваліфіковані одразу за третім пунктом тяжкості злочину.

Кому загрожує:

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що, за оцінкою експертів, до незаконного видобутку бурштину в Україні залучені більше 50 тисяч осіб.

Поправки до Кримінального кодексу щодо бурштину

Зеленський загрожує в'язницею незаконним здобувачам бурштину

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину.

На думку ексгенпрокурора Святослава Піскуна, введення кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину може змусити взятися за зброю жителів одразу двох областей.

На думку Піскуна, жителям Полісся потрібно дати можливість законних заробітків.

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