Богдана звинуватили у державній зраді і розтраті 3 млрд гривень: всі подробиці

Екснардеп України Тетяна Чорновіл заявила, що генпрокурор Руслан Рябошапка повинен оголосити про підозру голові Офісу президента Андрію Богдану у створенні ОЗУ і розтраті 3 млрд грн.

За її словами, ці злочини Богдан зробив ще коли був помічником нардепа Андрія Портнова, а зацікавленою особою тоді був мільярдер Ігор Коломойський. Про це вона написала в блозі на сайті "Цензор.НЕТ".

"Вдарили по руках!" Як Богдан допомагав садити Тимошенко

Чорновіл нагадала, що коли у 2010 році розгортався судовий процес відносно Юлії Тимошенко у справі про "газові контракти", то екс-прем'єр тоді заявила, що технічно замовлення президента Віктора Януковича про її "посадку" реалізував Портнов. І це при тому, що Портнов був наближеним до ЮВТ і виконував її особливо важливі доручення. Наприклад, через підконтрольних суддів домігся скасування укзазу президента Віктора Ющенка про розпуск парламенту.

"Погодьтесь, такій зраді Портнова повинне бути якесь вагоме пояснення. З власної волі такого не зробить навіть моральна потвора. А пояснення тут просте. Справа в тому, що ніколи Портнов не працював на Тимошенко чи на Януковича. Він і при Юлі, і при Віті працював на Ігоря Валерійовича Коломойського і на його економічні інтереси. Зрештою, сам олігарх про це говорить: "Послушайте, Портнов мне юридически помагает 20 лет", – Ігор Коломойський "Українська правда" 23 травня 2019", – написала Чорновіл .

Суд над Тимошенко ТСН

Екснардеп вважає, що Портнов відпрацьовував замовлення Коломойського. А той у свою чергу "спокутував провину" перед Януковичем за те, що на виборах 2010 року підтримував не його, а Тимошенко. Щоб у мільярдера не забрали "Укрнафту", він повинен був посадити екс-прем'єра.

"Федорович за це вимагав кругової поруки кров’ю – ліквідувати Юлю, засадити її довічно. "Вдарили" по руках! А реалізацію домовленостей Коломойський доручив юридичній команді Андрія Портнова. Нагадаю, юридична команда Портнова тоді складалася з Андрія Богдана, який працював помічником депутата Портнова", – написала Чорновіл.

Далі, стверджує Чорновіл, Портнов (призначений головним по судовій реформі) і Богдан (його поставили на посаду заступника міністра Кабміну) сфабрикували справу проти Тимошенко. Однак, щоб домогтися для неї довічного терміну, їм довелося ще доводити, що Тимошенко завдала Україні збитків на 3 млрд гривень.

"Ліпили так: Портновим був організований позов проти КМУ з боку Міноборони РФ. Пригадали, що ще за Павла Лазаренка, відома приватна компанія Тимошенко "ЄЕСУ" заборгувала РФ за газ. І Портнов придумав, що цей борг треба погасити коштами з бюджету, а далі записати ці гроші в справу Тимошенко, як збитки нанесені державі. Але була проблемка: держава не зобов’язана гасити борги приватних суб’єктів господарювання. Тоді представник Кабміну Андрій Богдан приніс в суд копії начебто листів прем’єра України Лазаренка прем’єру Росії Чорномирдіну, що держава гарантує борги ЄЕСУ, і на основі цих "папірців", наданих Богданом, суд прийняв рішення на користь РФ зі збитками для державного бюджету України на суму 3 млрд грн. Зате Коломойський зберіг "Укрнафту", – описала ймовірну схему Чорновіл.

Після Майдану платити за цим "боргом" Росії перестали (встигли віддати близько 36 млн грн), а слідство довело, що оригіналів у "листів Лазаренка" не було, отже, вони фальшиві.

"З Портновим важче, як з будь-яким замовником. А ось з Богданом все просто. Він на тому злочинному суді був офіційним представником Кабміну, і саме він передав суду фальшиві "держгарантії". Цього вже достатньо для підозри", – впевнена Чорновіл.

У чому зв'язок Богдана з "переходом" НЗФ до Коломойського

Також, на її думку, Богдан був замішаний і в історії з переходом у власність Коломойського "Нікопольського заводу феросплавів".

"Юридична фірма (яку тоді представляв Богдан) "Пукшин і партнери" в 2005 році уклала договір з урядом про безкоштовні юридичні послуги в процесі "націоналізації" заводу. І в результаті такої безкоштовної допомоги державі в поверненні заводу, НЗФ тільки змінив приватного власника з олігарха Пінчука на Коломойського", – написала Чорновіл.

Вона додала, що за участь у "поверненні НЗФ державі" Богдан отримав звання заслуженого юриста України.

"Хтось після цього ще буде стверджувати, що Богдан випадково опинився на суді, що пограбував державу на 3 млрд. грн. на користь РФ? І що у ГПУ недостатньо матеріалів для підозри Богдану? Якщо немає підозри, то тільки з однієї причини: "Рябошапка її з'їв", – стверджує Чорновіл.

На її думку, причина "сліпоти" генпрокурора у тому, що розслідуючи справи, де фігурує нинішній глава Офісу президента, Рябошапка може вийти і на своє прізвище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов звинуватив Руслана Рябошапку в тому, що Генпрокуратура України під його керівництвом "розвалилася".

Народний депутат від фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновіл звинуватила керівника Державного бюро розслідувань Романа Трубу у скоєнні злочину, за яке він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності і отримати 5 років позбавлення волі.

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