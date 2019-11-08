Богдан заробив більше за Зеленського: стала відомою зарплата глави Офісу президента

Керівник Офісу президента Андрій Богдан за жовтень отримав заробітну плату у сумі 39258 грн.

Про це повідомили у Державному управлінні справами, передає 112.ua. Там детально пояснили, з яких надбавок складається зарплата чиновника.

"Керівнику Офісу президента України Богдану А. І. у жовтні 2019 року нараховано заробітну плату у сумі 39 тис. 258 грн, в тому числі посадовий оклад – 16 тис. 363 грн, надбавка за вислугу років – 4 тис. 418 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 3 тис. 272 грн, надбавка за інтенсивність праці – 9 тис. 818 грн та інші виплати (премія, індексація грошових доходів) – 5 тис. 385 грн. З нарахованої заробітної плати сплачено податки і збори відповідно до чинного законодавства у сумі 7 тис. 655 грн", – повідомили у Держуправлінні справами.

При цьому зарплата Богдана виявилася більшою, ніж зарплата президента України Володимира Зеленського. Повідомляється, що за жовтень Зеленський отримав заробітну плату у сумі 28 тис. грн.

Стала відома зарплата Андрія Богдана

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