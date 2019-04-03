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Біткоїн підскочить: аналітик назвав нову ціну

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Біткоїн після рекордного за півроку зростання досягне чергової позначки в $6 тис.

Про це з посиланням на голову інвестиційної компанії BKCM LLC Брайана Келлі повідомляє видання Forklog. "Всі індикатори, фундаментальний, технічний або кількісний аналіз, говорять про те, що, як мінімум, відбувається формування дна. У цьому русі цікаво те, що воно відбувається на тлі поліпшення фундаментальних показників і більш позитивного настрою з боку інституційних інвесторів", – сказав Келлі.

Біткоїн підскочить: аналітик назвав нову ціну

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Біткоїн пробив рекордний максимум: чому злетіла криптовалюта

У лютому Брайан Келлі заявив, що біткоїн залишається недооціненим як мінімум на 50%, і за його словами, саме інституційні клієнти є фундаментом для зростання біткоїну.

"Навіть дуже заможні особи і сімейні інвестиційні фірми починають проявляти інтерес. Є кілька великих брокерських компаній, які запускають кастодіальні рішення. За лаштунками відбувається досить багато", – додав Келлі.

Довідка:

  • Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнана більшою частиною країн світу.

  • Біткоїн - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
курс валютбіткойнкриптовалюта
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