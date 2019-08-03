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Біткоїн зламали: хакери завдали потужного удару по криптовалюті

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Хакерам вдалося зламати одну з найбільших бірж за допомогою вірусів і фішингу. Збиток від роботи зловмисників становив 7000 біткоїнів. Згідно з даними Лондонської аналітичної компанії Coinfirm, хакери перевели монети на 7 різних цифрових адрес.

За січень, лютий і березень 2019 року обсяг викрадених коштів склав $ 1,2 млрд, повідомляє Fainaidea. За весь 2018 рік було вкрадено всього на 30% більше цієї суми. У виявленні загроз та запобіганні розкрадань не допомагають ні сервіси відстеження руху криптовалют, ні можливості визначення особи і місцезнаходження власників гаманців. Про хакерів досі немає жодної інформації.

Біткоїн зламали: хакери завдали потужного удару по криптовалюті

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Щоб перевести в готівку бітоїн ктрадиційної валютою, зловмисникам доведеться провести монети через обмінники. Для цього власник гаманця повинен мати іменний рахунок, відкриття якого вимагає підтвердження особи. Однак, за заявою директора з інформаційних технологій Confirm, і ці перешкоди досвідчені хакери можуть обійти.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
біткойн криптовалюта Кібератака
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