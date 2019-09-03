Біткоїн за добу подорожчав на $800: з'явився новий прогноз

Курс біткоїна несподівано вийшов з "ями", в яку потрапив на минулому тижні. У понеділок, 3 вересня він різко подорожчав до $10363.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, зростання вартості почалось в ніч з неділі на понеділок. Буквально за лічені години ціна з $9600 злетіла до $9900, а потім і подолала планку в $10 тисяч.

Зараз курс криптовалюта коливається в межах $10300-10400. Зростання за добу склало понад 6% (близько $800), а капіталізація збільшилася до $186,5 млрд.

Вибухове зростання курсу після обвалу минулого тижня CoinMarketCap

Інші головні криптовалюти теж йдуть вгору. Правда, вибратися з "ями", в яку вони впали минулого тижня, поки вдалося лише біткоїну.

Криптовалюти йдуть в плюс CoinMarketCap

Експерти з криптовалют називають таке зростання корекційним і прогнозують, що монети деякий час будуть дорожчати.

"На думку фінансових скаутів, найближчим часом на ринку продовжиться корекційне зростання, незважаючи на переважно несприятливі новини. У цьому випадку біткоїн може подорожчати до $10500, Ethereum - до $180, XRP - до $0,27, а Litecoin - до $68", – повідомляють в ForexClub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна вже не буде падати нижче $10000, а в перспективі може дорости до $15000. Так вважає засновник і CEO консалтингової фірми deVere Group Найджел Грін.

А венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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