Біткоїн пішов у мінус: власники забили на сполох через збитки

Курс біткоїна кінець робочого тижня завершив падінням до $11800. Так само збитки в п'ятницю, 9 серпня, підраховують і власники інших основних криптовалют.
За даними інформаційного агрегатора CoinMarketCap, вартість головної цифрової "монети" за добу знизилася на 0,12%, а загальна капіталізація впала на $2 млрд – до $210 млрд.
Цифрові валюти дешевшають
CoinMarketCap
Інші цифрові валюти втратили ще більше. Курс Ethereum знизився на 5,54%, XRP – на 2,48%, Bitcoin Cash втратив 4,52%, а Litecoin – 3,82%.
Біткоїн до кінця тижня втрачає вартість
Bits.media
Довідка:
Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.
Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).
Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.
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