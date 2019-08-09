Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Біткоїн пішов у мінус: власники забили на сполох через збитки

555 Читати матеріал російською

Курс біткоїна кінець робочого тижня завершив падінням до $11800. Так само збитки в п'ятницю, 9 серпня, підраховують і власники інших основних криптовалют.

За даними інформаційного агрегатора CoinMarketCap, вартість головної цифрової "монети" за добу знизилася на 0,12%, а загальна капіталізація впала на $2 млрд – до $210 млрд.

Цифрові валюти дешевшають

Цифрові валюти дешевшають

CoinMarketCap

Інші цифрові валюти втратили ще більше. Курс Ethereum знизився на 5,54%, XRP – на 2,48%, Bitcoin Cash втратив 4,52%, а Litecoin – 3,82%.

Новини
Курс біткоїна за тиждень виріс на $2000: скільки коштує

Біткоїн до кінця тижня втрачає вартість

Біткоїн до кінця тижня втрачає вартість

Bits.media

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Теги
біткойн криптовалюта курс валют
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...