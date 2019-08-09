Біткоїн пішов у мінус: власники забили на сполох через збитки

Курс біткоїна кінець робочого тижня завершив падінням до $11800. Так само збитки в п'ятницю, 9 серпня, підраховують і власники інших основних криптовалют.

За даними інформаційного агрегатора CoinMarketCap, вартість головної цифрової "монети" за добу знизилася на 0,12%, а загальна капіталізація впала на $2 млрд – до $210 млрд.

Цифрові валюти дешевшають CoinMarketCap

Інші цифрові валюти втратили ще більше. Курс Ethereum знизився на 5,54%, XRP – на 2,48%, Bitcoin Cash втратив 4,52%, а Litecoin – 3,82%.

Біткоїн до кінця тижня втрачає вартість Bits.media

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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