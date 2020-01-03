Білорусь влаштувала "сюрприз" Путіну: постачання нафти повністю припинене

Росія з 1 січня 2020 року припинила постачання нафти на переробні заводи Білорусі.

Про припинення постачань із посиланням на джерело в нафтовій галузі республіки повідомили "РИА Новости". "Транспортування в напрямку білоруських нафтопереробних заводів немає", – запевнив інформатор.

За його словами, подача нафти припинилася з 1 січня, а "безперервні партії" закінчилися 31 грудня. Проте, додав співрозмовник агентства, у Білорусі поки є запаси сировини, а НПЗ працюють у штатному режимі.

Постачання нафти

У РФ підтвердили, що постачання нафти на білоруські НПЗ зупинене. Про це заявили в російському транспортному монополісті – компанії "Транснефть", передає ТАСС.

"Транснефть" здійснює прокачування в рамках заявок від нафтових компаній. Починаючи з 1 січня, у нас немає заявок від нафтових компаній на постачання на білоруські НПЗ. Водночас транзит через Білорусь здійснюється в повному обсязі", – сказав офіційний представник "Транснефти" Ігор Дьомін.

Джерело, близьке до білоруських НПЗ, повідомило ТАСС, що на заводах були створені великі запаси сировини – майже 0,5 млн тонн нафти. "Цього обсягу може вистачити приблизно на 20 днів роботи", – сказав співрозмовник.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі, президенти Олександр Лукашенко й Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії та Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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