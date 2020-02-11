Білорусь поставила умову Росії щодо нафти: у Лукашенка пояснили, чого саме хочуть

У Білорусі заявили, що при існуючих російських митах на нафту для них немає різниці, де купувати сировину – зі знижкою в РФ або в інших країнах за світовими цінами.

Про це сказав перший віцепрем'єр уряду Білорусі Дмитро Крутой, передає "БелТА". За словами чиновника, знижка в 17%, яку Росія формально дає Білорусі, "з'їдається" так званим "податковим маневром", через який Білорусь зазнає збитків у сотні мільйонів доларів.

"Зараз ціна для нас на 17% нижча за світову, це тільки на розмір мита. А якщо ми мито приберемо і візьмемо чисту ціну між компаніями, то вона, по суті, світова. А російські компанії говорять: ви нам ще "премії" заплатіть. Тобто вони хочуть ще на нашому ринку заробити", – сказав Крутой.

У 2019 Білорусь запропонувала Росії прив'язати ціни на всю її нафту до вартості сировини із Західного Сибіру (як основної точки обліку поставок російської нафти). Таким чином ціна нафти для Європи та Білорусі стане однаковою.

"Те, що вони постачають через порти по трубі на Захід, і те, що вони постачають до Білорусі, – одна нафта Urals тієї ж якості. І ціноутворення повинно бути однаковим. У всіх цих розрахунках, коли ми зі світового котирування віднімаємо всю логістику, танкери, кожна проміжна складова має інформаційне міжнародне оформлення. Ми можемо спокійно цей чистий експортний нетбек порахувати і показати, що постачати до нас трубою логістично нормально і вигідно", – сказав білоруський чиновник.

Ціна нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальну схожість характеристик.

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