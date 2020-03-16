Без паніки! Як масштабна криза й карантин вдарять по українцях і бізнесі

В Україні через поширення коронавірусу оголосили масштабний карантин. Весь ресторанний і розважальний бізнес поставили на паузу. Бюджет недоотримає мільярди гривень, а частина українців ризикує втратити роботу.

Детальніше про те, чого чекати від кризи й карантину, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ідеальний шторм для України

Провідні економісти вже кілька років прогнозують початок світової кризи. Ще торік стверджували, що старт рецесії дасть торгова війна між США і Китаєм. Тоді ще ніхто й здогадатися не міг, що ситуація виявиться куди гіршою.

Пандемія COVID-19, паніка й обмежувальні заходи вже зробили свій внесок. Ринки обвалюються, акції компаній руйнуються, а цілі сфери закривають на карантин. Нова криза матиме масштабні наслідки для всього світу. Частина підприємств закриється, мільйони залишаться без робочих місць, а світова економіка почне новий виток розвитку, починаючи свій рух із нижньої точки.

Чи переживе Україна фінансову кризу? Переживе. Криза для економіки – це всього лише період розвитку. Найбільш неприємний, болісний, але тимчасовий. За найгіршого сценарію закриється частина компаній, скоротиться число робочих місць, зросте курс долара та водночас піднімуться ціни. Але для України це буде вже третя криза з 2008 року.

Які компанії постраждають найбільше? Тяжко буде всім, але найгірше – сфері послуг, розваг та транспорту. Наприклад, як підрахував аналітик Володимир Мазуренко, обсяг ринку авіаперевезень в Україні становить майже 3 млрд грн на місяць. З 17 березня дохід всіх українських авіакомпаній помножиться на нуль. Небо закриють, а коли ситуація нормалізується – невідомо.

Та навіть після зняття карантину українці ще довгий час боятимуться подорожувати, наприклад, до тієї ж Італії, де зараз вирує пандемія коронавірусу. Заманити туристів буде куди складніше навіть після того, як спалах захворювання ущухне.

Деякі авіакомпанії, за інформацією OBOZREVATEL, вже відправляють співробітників у неоплачувану відпустку на період, доки обставини не покращаться. Хоча варто зазначити, що, згідно із законом, така відпустка за власний кошт можлива тільки за бажанням працівника.

"Удар, звісно, просто нищівний. У нас серед великих авіаперевізників у одного з гравців і без того були серйозні проблеми. Тут має підключатися держава. Принаймні на місяць скасувати всі податки та збори з авіаперевізників", – розповідає Мазуренко.

"Попередньо оцінили збитки – мінус 35% очікуваних доходів за квартал, порівнюючи з бюджетом. Сьогодні – останній день перед зупиненням польотів, тому наразі пріоритетне завдання – це робота з пасажирами", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі МАУ.

Ресторанний бізнес і розваги "на паузі". Заборона відвідувати будь-які заклади, крім продуктових магазинів і аптек, відправить цілі сфери в нокаут. Операційні директори мережі ресторанів стверджують – ще до закриття прибутковість впала на 50%. Після – грошей не буде зовсім, але за оренду однаково доведеться платити.

Загалом мистецтво, спорт і розваги приносять українській економіці 1,8 млрд грн на місяць. Карантин цей прибуток обрубає практично повністю.

Загальні втрати мереж кінотеатрів, ресторанів, місць громадського харчування, перукарень, салонів складуть мільярди гривень. Фактично, цілі галузі опиняться на паузі. Власник ресторану в Дніпрі Дмитро говорить: вся сфера обслуговування й без того працює практично повністю в тіні. Офіціанти заробляють на чайових, а люди повсюдно оформлені на мінімальну зарплату. "Мінімалку й отримають, якщо не буде прибутку. А що робити? Треба перечекати", – розповідає Дмитро.

Щоправда, панічні настрої зачепили далеко не весь бізнес. Наприклад, власник великого ТЦ в столиці Гарік Корогородскій на своїй сторінці в соцмережі заявив: вже зараз своїм співробітникам він заборонив користуватися метро, а сам центр готовий закрити, щойно з'явиться офіційне рішення влади. "І головне – настрій. Він прекрасний", – написав він.

Паніка – найгірша модель поведінки. Криза, як і коронавірус, рано чи пізно закінчиться. І чим менше українці панікуватимуть, тим легше буде відновити ситуацію після того, як криза мине.

Що буде з пенсіями і субсидіями

Виплата пенсій в Україні під час карантину у зв'язку з COVID-19 відбуватиметься у звичайному режимі. А одержувачі субсидії не втратять її, якщо незначно порушать терміни оплати комуналки. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко на брифінгу в Кабміні в понеділок, 16 березня.

"На сьогодні майже 2/3 одержувачів пенсій і соцдопомоги отримують їх на банківські рахунки. Для них немає змін. 1/3, особливо маломобільні люди, отримують через "Укрпошту". Такі виплати також відбуваються за графіком. "Укрпошта" працює у звичайному режимі", – запевнив Музиченко.

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Він заперечив чутки, що нібито якщо одержувачі субсидії до 20 числа не встигнуть оплатити комунальні послуги, то вони втратять субсидію.

"Хочемо спростувати цю інформацію. Рівень оплати і заборгованість не впливає на отримання субсидії до закінчення опалювального сезону. Впливати буде заборгованість з травня, коли налічуватиметься наступна субсидія. Важливо, щоб до цього часу (станом на травень 2020-го) у субсідіантів НЕ було заборгованості", – сказав Музиченко.

Він нагадав, що для оплати комуналки не потрібно йти в банки й "Укрпошту". Це можна зробити через інтернет-банкінг або особистий кабінет на сайті компаній, які надають послуги. "Звертаємося до рідних і близьких пенсіонерів – допоможіть бабусям, дідусям розібратися й оплатити комунальні послуги без відвідування банків і "Укрпошти". Або зробіть це замість них", – наголосив заступник міністра.

Редакція OBOZREVATEL звертається до читачів із проханням дотримуватися рекомендацій на період карантину, відмовитися від далеких поїздок, не відвідувати місця великого скупчення людей, а головне – тверезо оцінювати обставини. Паніка та ажіотажний попит тільки погіршать ситуацію, а запаси гречки й туалетного паперу ніяк не допоможуть у боротьбі з поширенням вірусу.

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