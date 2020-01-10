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10 січня • оновлено в 18:13
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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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"Бесплатный сыр" российской энергетики

3.2т
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Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Бесплатный газ – исключительно в газовой камере. Продолжая аналогию, можно предположить, что электричество тоже можно получить даром, но только на электрическом стуле. Это набор простых правил для понимания реальной ситуации я бы раздавал прихожанам "Церкви дешевых энергоносителей из России по прямым поставкам". Ну а если они не поверят мне – могут поехать в Минск и спросить. Большой любитель "дешевых энергоресурсов из братской страны" Лукашенко подробно им все расскажет. То есть, повторит сказанное вчера с цифрами и на доступном для понимания языке.

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Итак, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения премии за духовное возрождение. Само по себе протокольное мероприятие нам не очень интересно (не факт, что оно интересно самим беларусам), но речь зашла о ключевой для РБ теме на сегодняшний день. О российских энергоносителях и ценах на них. В настоящий момент Украина отказывалась от прямых закупок российского газа, сокращала поставки из РФ ядерного топлива для АЭС и пытается вырваться из капкана с поставками электроэнергии, куда нас затащил глава Комитета ВР по энергетике Андрей Герус. В Беларуси ситуация обратная. Общая система с Россией по электроэнергии, прямые поставки газа и большая зависимость экономики от цен на российскую нефть. Так вот, никакой халявы больше по факту нет. Тот, кто меняет независимость на дешевые российские энергоресурсы в результате остается и без первого, и без второго.

Александр Лукашенко заявил, что российский Газпром уже зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии. И очень возмутился этим фактом. Вспомнил, что именно в обмен на дешевый российский газ Беларусь в свое время отдала "Газпрому" свою трубу. Но российские партнеры уже привычно нарушили слово. "Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", - отметил Лукашенко. Настаивать можно, сколько угодно. Но ГТС Беларуси уже в руках Газпрома. И за низкие цены Москва потребует от Минска новых уступок. Она всегда так делает, пора бы научиться.

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Президент Беларуси также рассказал, почему ему не удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о нефти. "Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?", - сказал он.

Я могу сказать – где и при каких условиях государство может и даже вынужденно покупать нефть, газ и электроэнергию у России по цене, выше мировой. Все это вполне реально, если у РФ есть монополия. Да, пока эту монополию будут устанавливать, цены будут очень привлекательными. Чтобы уничтожить конкурентов на рынке. В первую очередь это касается внутренней добычи газа или генерации электроэнергии. Россия будет демпинговать, пока не уничтожит конкурентов. А потом, когда альтернативные поставки станут невозможными, вернет свое. Подняв цены до какого угодно уровня. Газ, нефть и электроэнергия – этот импорт для Москвы больше, чем бизнес. Это дубинка, для установления контроля над соседями. Как вы поняли, я сейчас уже не только и даже не столько про Беларусь. Я про Украину, которая очень трудно и дорого пытается разорвать энергетические поводки, на которых нас пытается удержать сосед…

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Місце
Білорусь
Джерело
Джерело: donetskie.com
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Российские цены выше мировых?! Так пусть не ноет, а у п и н д о с н и покупает за 500$/куб, как у ё б и щ н ы е х о х л ы!))))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
К*келы не довольны дешёвым газом, всё как всегда
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
"Слава Киевской Руси, н е д о р о с и я- соси".
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Харченко Вадим, Укро-хазарский каганат никакого отношения не имеет к Руси. Киевской руси - никогда не было в истории!
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