Банки живуть за новими правилами: як працює фінансовий моніторинг в Україні

В Україні впроваджують європейські стандарти фінансового контролю. Ситуація, коли дрібні ручні банки використовували для відмивання або обналу – в минулому. Фінансові установи повинні знати, з ким працюють, як заробляє їх клієнт і чи всі доходи легальні.

До фінансовому моніторингу виявилися готові не всі. Навіть, здавалося б, досвідчені політики обурюються через необхідність надавати банку документи, дотримуватися процедури. Наприклад, не так давно партія Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" заявила, що цілі два тижні довелося витратити на те, щоб внести заставу на рахунок в Приватбанку. Мовляв, надто багато бюрократії.

Хоча в самому "Приваті" пояснюють: це стандартна процедура, а про те, що доведеться надавати документи, попереджають завжди заздалегідь, передає видання "Інформатор".

Фінансовий моніторинг: боротьба з тінню і європейські стандарти

Фінансовий моніторинг також можна назвати контролем за грошовими операціями. Причому зобов'язання проводити такий контроль є як і у державних органів, які стежать за дотриманням всіх правил, так і у самих банків.

Для банку правила фінансового моніторингу розробляє НБУ. Це головний регулятор для всіх банків. І він з кожним роком поступово впроваджує стандарти ЄС, які значно жорсткіше українських. Нацбанк у своїх постановах описує правила, а банки зобов'язані ними керуватися, інакше можуть покарати великим штрафом або навіть почати кримінальне переслідування.

Щоб просто відкрити депозитний рахунок і щомісяця відкладати частину зарплати, підтверджувати джерело своїх доходів не потрібно. А ось якщо перекладати з одного рахунку на інший мільйони – банк повинен бути впевнений, що гроші "чисті" і фінансова установа не бере участь в тіньових операціях.

В ЄС же зовсім дійшли до того, що вивчають не тільки своїх клієнтів, але клієнтів своїх клієнтів. Наприклад, якщо з одного рахунку переказують гроші на інший, нібито оплачуючи послуги компанії, відділ фінансового моніторингу може виїхати за адресою реєстрації зазначеної фірми. Там перевірять, чи дійсно компанія працює і виробляє продукцію, за яку розрахувався їх клієнт.

В Україні за різними оцінками рівень тіньової економіки коливається близько 32% ВВП (дані Мінекономрозвитку). Величезні грошові потоки проходять "повз" бюджету, живлячи тіньовий сектор, перекручуючи конкуренцію і залишаючи всіх українців без засобів. І фінансовий моніторинг – один з інструментів, як скоротити рівень тіні.

Як працює фінансовий моніторинг

Основний закон, який регулює сферу фінансового моніторингу – "Про запобігання та протидію легалізації та відмиванню доходів ...". Наприклад, цей документ визначає клієнтів банків з високими ризиками. Йдеться про держслужбовців, політиків і їх родичів. Щоб прокурори або керівники департаментів місцевої влади не могли залишати свої декларації порожніми, а на батьків і подружжя оформляти вілли і мільйонні рахунки в банках.

Перш ніж обслуговувати клієнта з високим ризиком, фінансова установа зобов'язана перевірити джерела доходів. Фінансовий моніторинг стосується і інших клієнтів. Це обов'язкові процедури, які вже давно поширені по всьому світу. І дає свої результати.

Наприклад, у ПриватБанку служба фінансового моніторингу не допустила сумнівні операції на 1 млрд грн. Велика частина цієї суми намагалися перевести в готівку або легалізувати. "Приват" обслуговує більше 2500 відділень партій, і всі вони проходять моніторинг.

"До націоналізації ПриватБанк приділяв набагато менше уваги документам, які підтверджують законність і походження коштів. Сьогодні він виконує загальноприйняті норми фінмоніторингу для великих платежів як готівкою, так і безготівково "- саме так характеризує політику банку керівник служби фінмоніторингу Антон Розумний. Відзначаючи, що банк робить це дуже інноваційно - автоматична система фінмоніторингу, яку створили в банку, дозволяє забезпечити виконання правил руху грошей не створюючи жодних незручностей клієнтам, що не порушує цих правил ".

Фінансовий моніторинг – це ще й гарантія для клієнтів, що банк працює чесно і за правилами, у нього не виникнуть проблеми через схеми. Прикладом "правильного" підходу можна вважати "Приват", що поєднує сервіс та інновації з нормативними правилами і контролем.

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