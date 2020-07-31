Банки зібрались знімати гроші з рахунків росіян без їхнього відома

Російські банки хочуть отримати право списувати кошти з рахунків громадян, якщо власники не виходять на зв'язок і оновити відомості про них неможливо.

Про це йдеться в матеріалі газети "Известия". На думку авторів ініціативи, це дозволить клієнтам уникнути штрафів, якщо вони вчасно не повідомили про заміну паспорта, а банкам – запобігти шахрайствам зі "сплячими рахунками".

Згідно чинному законодавству, банки зобов'язані оновлювати відомості про клієнтів не рідше одного разу на рік. В іншому випадку будь-які транзакції проводити не можна.

Банки хочуть списувати гроші за обслуговування рахунку або на користь кредиту в тому випадку, якщо у клієнта помінялися ідентифікаційні дані (наприклад, паспорт), але він не повідомив про це протягом року, а на дзвінки не відповідав.

"Кількість рахунків, які неможливо закрити через залишки на них коштів, а й операції за якими проводити не можна через застарілі даних про власника, постійно збільшується. Банкам доводиться обслуговувати їх собі в збиток. Кошти, отримані від комісії за обслуговування, банки могли б направляти в тому числі на актуалізацію даних через автоматизовані запити клієнтам і в держоргани", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії Центробанк попередив громадян про те, що у воєнний час держава може блокувати рахунки вкладників і забирати з них гроші.