Банки відмовлятимуть українцям у депозитах: клієнтів зобов'яжуть пояснити, звідки гроші

Українські банки відмовлятимуть клієнтам у відкритті депозитних рахунків, якщо запідозрять, що гроші мають незаконне походження або не відповідають статку клієнта.

Щоб людина могла покласти гроші під відсотки, їй доведеться підтвердити їх походження. До цього установи будуть зобов'язувати нові правила фінансового моніторингу, йдеться в публікації UBR.

"Якщо всіх документів не буде – гроші банк може повернути назад. Якщо хтось із банків вирішується на такі операції, це можна розцінювати як окремі випадки, а не масове явище в банках, кажуть фінансисти", – сказано в публікації.

Кожен з банків встановлює обмеження в залежності від ризик-профілю, ризик-апетиту банку. Однак принциповим підходом нового закону, який враховують всі банки, є відповідність даних про свої доходи, які клієнт надає банку і проведених за рахунком фіноперацій.

"Кращим способом уникнути запитів – надати банку прозору інформацію клієнта про свою фінансову спроможність. Перекази грошей з одного банку в інший не закривають питання сумнівності. Більш того, така операція (в разі обгрунтованих підозр, що гроші незаконні) може бути заблокована або зупинена", – зазначила виконавчий директор асоціації НАБУ Олена Коробкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні банки почали вимагати у клієнтів розписки під час зняття депозитів понад 200 тисяч гривень. Причому навіть тоді, коли вклади забирають з дотриманням всіх умов договорів і своєчасно.

В Україні банки стали активно впроваджувати фінансовий моніторинг клієнтів. Він стосується всіх без винятку – як ФОП і фізосіб, так і юросіб.