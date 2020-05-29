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29 травня • оновлено в 14:02
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Банки будуть автоматично блокувати рахунки боржників – законопроєкт Мін'юсту

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В Україні банківські рахунки боржників блокуватимуть автоматично після того, як відомості введуть в єдиний реєстр боржників. При цьому ухилитися від виконання рішення суду буде складніше.

Відповідний законопроєкт розробив Мін'юст, а 27 травня ухвалив Кабмін. Тепер документ відправлять на розгляд у Верховну Раду. Основні нововведення документа:

  • за постановою виконавця судового рішення боржнику заборонять виїжджати за кордон;

  • Через загрозу приватному або державному виконавцю введуть кримінальну відповідальність;

  • якщо посадова особа нічого не зробить, щоб виконати рішення суду, її оштрафують;

  • кошти боржника в банках будуть заарештовувати автоматично під час виконання судового рішення;

  • боржника можуть оштрафувати, якщо він не виконує рішення суду;

  • виконавець зможе забирати майно боржника.

Банки будуть автоматично блокувати рахунки боржників – законопроєкт Мін'юсту

У зв'язку з недосконалістю законодавства, певна сума боргу може бути заблокована на кожному рахунку боржника. Після списання суми з одного з рахунків, з інших арешт буде знятий. Арешт може відбуватися в день відкриття виконавчого провадження

Відзначимо, в Україні один з найнижчих в Європі відсоток виконання судових рішень. Причому державна виконавча служба працює менш ефективно, ніж приватна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Теги
банк долги
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Економіка Ринки та компанії

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