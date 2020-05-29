Банки будуть автоматично блокувати рахунки боржників – законопроєкт Мін'юсту

В Україні банківські рахунки боржників блокуватимуть автоматично після того, як відомості введуть в єдиний реєстр боржників. При цьому ухилитися від виконання рішення суду буде складніше.
Відповідний законопроєкт розробив Мін'юст, а 27 травня ухвалив Кабмін. Тепер документ відправлять на розгляд у Верховну Раду. Основні нововведення документа:
за постановою виконавця судового рішення боржнику заборонять виїжджати за кордон;
Через загрозу приватному або державному виконавцю введуть кримінальну відповідальність;
якщо посадова особа нічого не зробить, щоб виконати рішення суду, її оштрафують;
кошти боржника в банках будуть заарештовувати автоматично під час виконання судового рішення;
боржника можуть оштрафувати, якщо він не виконує рішення суду;
виконавець зможе забирати майно боржника.
У зв'язку з недосконалістю законодавства, певна сума боргу може бути заблокована на кожному рахунку боржника. Після списання суми з одного з рахунків, з інших арешт буде знятий. Арешт може відбуватися в день відкриття виконавчого провадження
Відзначимо, в Україні один з найнижчих в Європі відсоток виконання судових рішень. Причому державна виконавча служба працює менш ефективно, ніж приватна.
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