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4 квітня • оновлено в 09:13
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Банки автоматично продовжать термін дії карток на карантині – НБУ

1.8т
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Українські банки будуть автоматично продовжувати термін дії платіжних карток своїх клієнтів, якщо він закінчуватиметься під час карантину.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій під час брифінгу в п'ятницю, 3 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Клієнтам, у яких закінчився термін платіжних карток, банки можуть в автоматичному режимі продовжувати дію цих карток. Тобто не потрібно фізичним особам іти в банк для того, щоб переоформлювати ці картки Тобто, вони будуть працювати", – сказав Чурій.

Термін дії банківської картки

Термін дії банківської картки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні протягом 2020 року впаде середній розмір зарплат, а безробітним може виявитися кожен десятий. Про це йдеться в оновленому макропрогнозі, який був затверджений Кабміном. Він свідчить про економічну кризу в країні.

В Україні закінчився ажіотажний попит на валюту, викликаний введенням карантину. Ситуація вже така, як була до кризи.

Українські банки збираються ввести так звані кредитні канікули на час карантину, у зв'язку з чим розрахунки з фінустановами можуть змінитися.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Банківська система
Особа
Олег Чурій
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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