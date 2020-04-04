Банки автоматично продовжать термін дії карток на карантині – НБУ

Українські банки будуть автоматично продовжувати термін дії платіжних карток своїх клієнтів, якщо він закінчуватиметься під час карантину.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій під час брифінгу в п'ятницю, 3 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Клієнтам, у яких закінчився термін платіжних карток, банки можуть в автоматичному режимі продовжувати дію цих карток. Тобто не потрібно фізичним особам іти в банк для того, щоб переоформлювати ці картки Тобто, вони будуть працювати", – сказав Чурій.

Термін дії банківської картки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні протягом 2020 року впаде середній розмір зарплат, а безробітним може виявитися кожен десятий. Про це йдеться в оновленому макропрогнозі, який був затверджений Кабміном. Він свідчить про економічну кризу в країні.

В Україні закінчився ажіотажний попит на валюту, викликаний введенням карантину. Ситуація вже така, як була до кризи.

Українські банки збираються ввести так звані кредитні канікули на час карантину, у зв'язку з чим розрахунки з фінустановами можуть змінитися.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!