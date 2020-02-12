Бабуся нардепки від "Слуги народу" підставила внучку через продаж землі. Відео

Народну депутатку від "Слуги народу" Марію Мезенцеву підловили на брехні про її бабусю та продаж землі.

Під час засідання Верховної Ради народна обраниця заявила, що її бабуся однозначно виступає за продаж землі, однак пізніше з'ясувалося, що в останньої зовсім інша думка щодо цього, повідомляє ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Марія Мезенцева Укрінформ

"Я теж росла в селі. Моя бабуся зараз теж там проживає, і хочу передати їй привіт. Вона чекає ринку землі, відкриття ринку землі. Можемо нагадати, що розпоряджатися правом володіння землею – це конституційне право", – сказала Мезенцева під час розгляду правок до відповідного законопроєкту.

Журналісти відвідали родичку нардепки, і та розповіла іншу версію. Анна Кулак заявила, що в неї немає чіткої позиції з цього питання. Однозначно вона проти продажу землі іноземцям, а взагалі, більше виступає за оренду, а не продаж.

"Не знаю я. Люди по-різному ставляться, хтось не хоче. А я не можу сказати. Буде ринок – буде видно... Іноземцям я б не хотіла (продавати землю), нехай би свої землі купували й працювали... Ми б не хотіли, щоб іноземці працювали на наших землях", – зазначила пенсіонерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Міністерка фінансів Оксана Маркарова розповіла, як працюватимуть дешеві кредити для фермерів після запуску ринку землі.

Зі свого боку народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Соломчук спрогнозував, що через 3-4 роки старту ринку землі вартість одного гектара складе щонайменше 5-6 тисяч євро.

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