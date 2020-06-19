Азербайджан зібрався потіснити російський газ у Європі – найближчим часом він почне поставки своєї сировини до країн ЄС.

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв, виступаючи у четвер на саміті ЄС і "Східного партнерства", повідомив ТАСС.

"Близько 15 років Азербайджан є надійним постачальником нафти на європейські ринки. Найближчим часом ми почнемо поставляти в країни – члени Європейського союзу природний газ", – сказав Алієв.

Поставки будуть вестися по трубопроводу Південний газовий коридор, довжиною 3,5 тис. км, який побудував Азербайджан. Пропускна здатність ПГК 16 млрд куб. м газу, з яких 6 млрд залишаться в Туреччині, а 10 млрд підуть на південь Європи.

За словами Алієва, переговори щодо нової угоди про партнерство з ЄС вступили в завершальну фазу, а текст документа вже погоджено на 90%.

Початок комерційних поставок азербайджанського газу до Європи по ПГК заплановано на кінець 2020 року.

Карта газопроводу Південний газовий коридор

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" обдурив своїх партнерів, пообіцявши їм постачання газу по "Північному потоку-2" незабаром після завершення укладання труб.

За допомогою газопроводу "Північний потік-2" Росія хотіла покарати Україну. Але натомість практично даремно витратила сотні мільярдів доларів. Про це сказав російський економічний аналітик Михайло Крутіхін.

У російському "Газпромі" звільнили топ-менеджера, який публічно визнав проблеми з газопроводом "Сила Сибіру". По ньому Росія поставляє газ до Китаю.