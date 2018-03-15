Авто на єврономерах в Україні: Рада знайшла вирішення проблеми

В Україні для вирішення проблеми автомобілів на європейській реєстрації буде використовуватися молдавський досвід.

"У середу, 21 березня, у нас відбудеться зустріч з активістами. Вони мали можливість ознайомитися з тим варіантом вирішення питання, які я їм запропонувала минулого разу. Я віддала на руки закон, який діє у Молдові і який надав можливість республіці Молдова вирішити цю проблему", - заявила глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "5 каналу".

За його словами, в сусідній країні, щоб мати можливість сплатити митні платежі і розмитнити авто, потрібно заплатити акциз у розмірі 30% від діючої ставки акцизу.

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Після цього настане нова відповідальність і нові можливості для всіх правоохоронних органів. Зокрема для митниці, яка контролюватиме подальше ввезення таких автомобілів.

"Тобто вирішити питання з тією кількістю (авто на єврономерах. - Ред.), які є, але в подальшому - виключити таке використання Митного кодексу саме з такою метою для громадян України", - резюмувала Южаніна.

Нагадаємо, що в Україні незаконно перебуває понад 246,4 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією.

Як повідомляв "Обозреватель", експерт розповів, скільки на українцях заробили фірми-посередники, які ввозять у країну автомобілі на єврономерах.