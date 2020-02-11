"Асфальт не зійде зі снігом": Зеленський розповів про масштабний ремонт доріг по всій Україні

У 2020 році в Україні відремонтують 4 тис. км доріг державного значення, на що витратять 85 млрд гривень, з них 31 млрд – з Дорожнього фонду.

Водночас буде влаштовано безпрецедентний контроль як за якістю робіт, так і за тим, аби надалі асфальт не руйнували перевантажені транспортні засоби. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі, присвяченій українським автошляхам у Держагентстві автомобільних доріг у вівторок, 11 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Мною підписано закон, який дозволить "Укравтодору" все це зробити. Ми ставимо за мету побудувати 2,5 тис. км доріг місцевого значення – 22,2 млрд грн, це на 70% більше, ніж у 2019 році. Це дозволить створити майже 12 тис. нових робочих місць", – сказав Зеленський.

Дороги в Україні

Він додав: "Ми очікуємо, що навесні разом зі снігом не зійде асфальт. Тому буде відповідальність за підряд – ми будуємо раз і назавжди".

За словами президента, в Україні посилять контроль за перевантаженими фурами. Технологія їхнього зважування в русі буде застосована на новозбудованих трасах.

Також Зеленський заявив, что необхідно знайти спосіб, як боротися з "тендерними тролями", що блокують проведення тендерів на ремонт шляхів.

"Давайте доводити все справами – щоб українці відчули й побачили результат. Хочеться, щоб мандрувати дорогами країни було приємно та безпечно. Нам потрібно зруйнувати міф, що Україна й хороші дороги – це несумісні речі. Давайте зруйнуємо цей міф", – сказав Зеленський.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук додав, що дорогу на Маріуполь побудують в рекордні терміни. "Там асфальт точно зі снігом не зійде. Так само і буде з новозбудованими дорогами", – додав Гончарук.

За його словами, в Україні розробили генплан, на який нанесено понад 111 тис. нових об'єктів. "Маємо і генеральний план реконструкцій та будівництва доріг. У пріоритеті – дороги до опорних шкіл та лікарень. Щоб дороги вели до важливих об'єктів, щоб з'єднували пріоритетні об'єкти розвитку. Бюрократичні процедури – це добре, але ми не будемо толерувати жодних затримок, прикриваючись бюрократичними папірцями. Якщо 1 березня має початися будівництво – то воно має початися у будь-якому разі.

Є перелік об'єктів, які мають стартувати. Деякі уже почалися через хорошу погоду", – сказав Гончарук.

Він додав, що Україна будує "не дороги, а можливості". "Об'єкт збільшує можливості тих людей, які живуть на тих територіях. Десь це про життя, десь це про майбутнє", – підсумував Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні вже з 1 березня стартує масштабне будівництво доріг.

Президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу Тернополя за те, що за останні роки в місті й області не будували нових доріг.

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