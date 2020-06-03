Арахамія "забув" задекларувати $100 млн, а Разумков заробляє на ломбардах: як "слуги народу" показали свої статки

За брехню в декларації політикам може загрожувати великий штраф і заборона обіймати важливі посади

У декларації про доходи Арахамія не показав отримані від продажу гроші

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вперше показав свою декларацію про доходи. Або депутат брехав в інтерв'ю до того, як став політиком, або ж приховав близько $100 млн, отриманих від продажу своєї компанії.

Інтерес викликає також і декларація спікера Дмитра Разумкова. Його дружина володіє мережею ломбардів, яка приносить родині "слуги народу" мільйони гривень щорічно.

OBOZREVATEL проаналізував декларації про доходи видних "слуг народу" і підготував серію матеріалів про те, де і як заробляють політики. У першій частині ми розповімо про те, як глава провладної фракції "забув" про цілий статок і хто з мільйонерів у "Слузі народу" отримує компенсацію на оренду житла.

Давид Арахамія приховав $100 млн?

Давид Арахамія ще до того, як стати депутатом, активно спілкувався зі ЗМІ та практично в кожному інтерв'ю розповідав про неймовірно успішну компанію, яку йому вдалося створити з нуля, а після того продати за $100 млн.

Наприклад, про це він розповідав в інтерв'ю Ain. А ще на ютуб-каналі Big money.

youtube.com

ain

Але коли настав час подавати декларацію, виявилося, що $100 млн у ній немає. Або Давид Арахамія збрехав, розповідаючи про свої неймовірні доходи, або ж він "забув" вказати їх у декларації, що є порушенням закону. Є ще один варіант – гроші Арахамія все-таки отримав, але приховав їх від українських податків і перевів на рахунки пов'язаних компаній. OBOZREVATEL уже звертався до глави фракції "Слуга народу" з проханням відповісти на питання, де були сплачені податки з отриманої суми, але тоді політик запит проігнорував.

Тепер же ми знову письмово відправимо запит в офіс депутата, а також публічно звертаємося з вимогою пояснити, куди "поділися" 100 млн доларів.

Можливо, гроші перевели на Сейшельські острови. Там дружина політика володіє компанією Global Bay Venture Limited. До речі, президент Володимир Зеленський кілька тижнів тому заявив про те, що в Україні потрібно ввести нульову декларацію, яка дозволить легалізувати тіньовий дохід за умови сплати невеликого податку. Можливо, повернення капіталу "слугам народу" варто почати з себе?

Що задекларував Арахамія? Політик тримає готівкою 8 млн грн, 900 тис. доларів і 200 тис. євро. У спільній власності з дружиною Арахамія вказав 250 тис. доларів і 100 тис. євро готівки. А ось банківській системі нардеп довірив усього 20 тис. доларів. У декларації наголошується, що торік політик зайняв третім особам 698 тис. грн.

У 2019-му Арахамія отримав 157 334 грн заробітної плати від Апарату ВР. Від зайняття підприємницькою діяльністю він отримав дохід у розмірі 4 724 961 грн, а від відчуження цінних паперів – 870 тис. грн.

Арахамію має перевірити НАЗК – адвокат

Публічної заяви в ЗМІ про те, що Давид Арахамія отримав 100 млн доларів, але не задекларував їх, недостатньо, щоб стверджувати, що політик порушив законодавство, розповідає в коментарі OBOZREVATEL адвокат Ростислав Кравець.

Але цього вже достатньо, щоб почати перевірку депутата. "Є підстави перевірки НАЗК, бо Арахамія є публічною особою. НАЗК має щонайменше дізнатися, чи справді він отримував ці гроші. Безпосередньо заяви в ЗМІ не є підставою для повідомлення в підозрі через недекларування доходу. Такі пояснення повинно взяти й НАБУ" , – розповідає Кравець.

Ми також спробували додзвонитися самому нардепу з проханням пояснити виникле непорозуміння, проте політик не взяв слухавку. Щойно пресслужба "Слуги народу" відповість на запит OBOZREVATEL, ми обов'язково опублікуємо їхні пояснення про те, де лідер фракції "загубив" $100 млн.

За брехню в декларації загрожує штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42,5 тис. до 51 тис. грн), або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Юрист Олександр Плахотник додає: відповідальність настає в разі, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зараз це близько 525,5 тис. грн.

"Арахамія якраз потрапляє під цю статтю. Штраф у 42,5 тис. грн для нього може виявитися несуттєвим, а ось втрата репутації й заборона на обіймання певних посад – суттєве покарання. Це також може стати підставою для розслідування, чи не ухилився нардеп від сплати податків", – розповів Плахотник у коментарі OBOZREVATEL.

Сім'я Разумкова заробляє на ломбардах і дає в борг

Спікер Дмитро Разумков також виявився офіційним мільйонером. Раніше він позиціонував себе як політтехнолога, але левову частку заробітку його сім'ї приносять ломбарди.

Зараз компанія "Ломбард "Про100кредит" офіційно належить його дружині. За рік вона отримала від цієї компанії 3,8 млн грн. Мільйонні заробітки не завадили спікеру скористатися соціальною допомогою на суму в 10,3 тис. грн.

У Разумкова є будинок площею 492,2 кв. м у Софіївській Борщагівці (село поряд із Києвом) вартістю майже 3 млн грн, кілька квартир у столиці й області. Також квартирами й будинком володіє його дружина Юлія Чайка.

У 2019-му Разумков заробив у Раді близько 178 тис. грн, зарплата до Ради перевищила 1 млн грн. Дружина заробила близько 4 млн грн. Готівкою в Разумкова з дружиною 165 тис. доларів і більше ніж 900 тис. грн. На рахунках у банках понад 130 тис. грн і 1325 євро. Крім того, політик дав у борг близько 1 млн доларів.

Мільйонери зі "Слуги народу" просять компенсацію на оренду житла

Серед "слуг народу" 19 офіційних мільйонерів написали заяви з проханням компенсувати їм витрати на оренду житла. Згідно з законом, якщо політик зареєстрований в іншому населеному пункті, то на час роботи в парламенті може або безкоштовно жити в готелі, або отримувати компенсацію на оренду нерухомості.

Комітет виборців України (КВУ) проаналізував декларації нардепів і з'ясував: кожен другий політик, який отримує компенсацію, – офіційний мільйонер. Абсолютна більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, – члени фракції "Слуга народу". Щоправда, тут також варто зауважити, що саме ця фракція становить більшість парламенту. Серед "слуг" із мільйонами, які просять гроші на оренду:

Олександр Трухін – задекларував 21 млн грн;

Артем Кунаєв – 9,9 млн грн;

Степан Чернявський – 9,6 млн грн;

Павло Якименко – 9,4 млн грн;

Олександр Салійчук – 8,6 млн грн;

Євген Петруняк – 7 млн грн;

Олексій Ковальов – 6,9 млн грн;

Федір Веніславський – 6,8 млн грн;

Богдан Торохтій – 6,4 млн грн;

Андрій Костін – 4,8 млн грн;

Олександр Аліксійчук – 4,3 млн грн;

Геннадій Касай – 4,1 млн грн;

Олександр Горобець – 2,9 млн грн;

Ганна Лічман – 2,6 млн грн;

Артем Черноморов – 2,5 млн грн;

Максим Зуєв – 2 млн грн;

Едуард Прощук – 1,9 млн грн;

Дмитро Нальотов – 1,6 млн грн;

Олена Копанчук – 1,2 млн грн.

"Зазначені цифри показують, що кожен другий депутат, який отримує компенсацію на оренду житла, є мільйонером. Це означає, що такі депутати могли б самостійно оплачувати проживання в Києві без отримання бюджетних коштів. Наприклад, у квітні на оренду житла для депутатів було витрачено в середньому по 20 тис. грн на депутата. Водночас у квітні загальні цифри витрат зменшилися через пандемію COVID-19. У березні кошти на оренду житла отримали 107 депутатів, на що було витрачено 2,3 млн грн", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

OBOZREVATEL продовжить аналізувати декларації високопоставлених українських політиків і незабаром розповість про те, в яких будинках живуть українські політики й на яких машинах пересуваються.

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