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"Антонов" випустив перший серійний літак без російських деталей

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Ринки та компанії
6,1 т.
'Антонов' почав виробництво першого літака без російських деталей

"Антонов" почав виробництво першого літака без російських деталей. Фото Julian Herzog.

Українське державне підприємство "Антонов" випустило перший серійний транспортний літак, в якому немає російських комплектуючих.

Ан-178 складається з американських і вітчизняних деталей, повідомив "Укрінформу" президент компанії Олександр Лось.

"Це перший літак без єдиної російської деталі. Нас звинувачують в тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком військової російської агресії в 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок поставки важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників", – пояснив він.

Лось підкреслив, що близько двох третин обладнання надали американські корпорації, ще третина – вітчизняна.

"Насправді широка міжнародна кооперація передбачалася ще в 2010-2011 роках при розробці проекту Ан-178. В 2015-2016 роках ми просто продовжили цю планомірну роботу", – зазначив президент "Антонова".

Ан-178 є близькомагістральним транспортним літаком з турбореактивними двигунами. Підприємство "Антонов" розробило його на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200). Створення літака почалося ще в 2010 року, а у свій перший політ він відправився в травні 2015-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня український літак-гігант Ан-225 "Мрія" здійснив ефектну посадку в аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві (Ізраїль). Найбільший транспортний літак у світі доставив туди із США базові платформи для системи протиракетної оборони "Залізний купол".

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