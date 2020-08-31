"Антонов" випустив перший серійний літак без російських деталей

Українське державне підприємство "Антонов" випустило перший серійний транспортний літак, в якому немає російських комплектуючих.

Ан-178 складається з американських і вітчизняних деталей, повідомив "Укрінформу" президент компанії Олександр Лось.

"Це перший літак без єдиної російської деталі. Нас звинувачують в тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком військової російської агресії в 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок поставки важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників", – пояснив він.

Лось підкреслив, що близько двох третин обладнання надали американські корпорації, ще третина – вітчизняна.

"Насправді широка міжнародна кооперація передбачалася ще в 2010-2011 роках при розробці проекту Ан-178. В 2015-2016 роках ми просто продовжили цю планомірну роботу", – зазначив президент "Антонова".

Ан-178 є близькомагістральним транспортним літаком з турбореактивними двигунами. Підприємство "Антонов" розробило його на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200). Створення літака почалося ще в 2010 року, а у свій перший політ він відправився в травні 2015-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня український літак-гігант Ан-225 "Мрія" здійснив ефектну посадку в аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві (Ізраїль). Найбільший транспортний літак у світі доставив туди із США базові платформи для системи протиракетної оборони "Залізний купол".

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