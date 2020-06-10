Аналітики спрогнозували новий обвал цін на нафту: коли чекати

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.

Такий прогноз дав аналітик банку Деміен Курвалін, який одним з перших передбачив негативні ціни на нафту в США. Про це повідомив ProFinance.

Зараз вартість бареля нафти еталонної марки Brent коливається в межах $40-42.

Ціни на нафту

На думку експерта, для цього прогнозу є чотири причини:

Безпрецедентне падіння прибутку від нафтопереробки до рекордно низьких рівнів, що говорить як про високу ціну чорного золота, так і про досить повільні темпи відновлення попиту на паливо; Оптимістичні очікування відновлення попиту явно випереджають події, і ситуація все ще залишається вкрай нестабільною; Зростання видобутку у США і Лівії; Ціни на нафту досягли рівнів, на яких учасники угоди ОПЕК+ можуть почати поступово пом'якшувати обмеження на видобуток, а Китай знизить обсяг покупки.

В кінці травня на ринку нафти виник дефіцит, але у сховищах все ще знаходиться надлишковий мільярд барелів, зазначив Курвалін. Незважаючи на це ціни на нафту, які за останні тижні подвоїлися, продовжують рости.

"Другий етап відновлення нафтового ринку, а саме поява на ньому циклічного дефіциту, займе час і вимагає терпіння. Проблема нафти полягає у тому, що вона є фізичним активом, і її високі світові запаси незабаром зруйнують сильний зв'язок між котируваннями чорного золота та іншими фінансовими активами", – пояснив Курвалін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня ціни на нафту стали падати незважаючи на те, що країни-виробники сировини погодилися і далі обмежувати її видобуток. Вартість бареля Brent знизилася до $40,44.

6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Компанія "Роснефть" оголосила, що буде розробляти нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК + про скорочення видобутку нафти.

Коронакрізіс може привести світ ні до оновлення, а від ери безпрецедентної стабільності до похмурого століття конфліктів і економічних потрясінь.

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