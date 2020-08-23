Аналітик спрогнозував подорожчання біткоїну в 30 разів

Курс біткоїну в найближчі 18 місяців може злетіти від $ 11 500 до 340 000. Максимальна відмітка для криптовалюти – $ 1,6 млн.

Такий прогноз опублікувало видання Coinlife з посиланням на аналітика ChartsBTC. У разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїну "піде" на значно вищу величину. "У найближчі 18 місяців ціна біткоїну буде знаходитися десь між відміткою в 250 тис. і 1,6 млн доларів", – прогнозує експерт.

Зазначений інтервал цін нагадує про те, що аналітики після кидка біткоїну до позначки в 12,4 тис. доларів, були змушені переглядати свої прогнози в позитивну сторону. Так, аналітик Тоні Вейс, який раніше прогнозував, що криптовалюта буде більшу частину часу 2020 року перебувати в межах від 6 до 10 тис. доларів, спочатку думав, що криптовалюті тепер дуже комфортно вище позначки в 12 тис. доларів.

20 тис. доларів для біткоїну в 2020 році – вельми можлива мета. По-друге, Вейс вважає, що якщо таке дійсно станеться, то цифровий актив стрімко "побіжить" до позначок в межах від 45 до 50 тис. доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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