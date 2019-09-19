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20 вересня • оновлено в 03:50
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"Агресивна зграя": в мережі висміяли російські ЗМІ, які приїхали на переговори по газу

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На переговори щодо газу в Брюссель російська делегація привезла цілий пул кремлівських ЗМІ. Серед них – один із головних пропагандистів Володимир Соловйов.

Таке спостереження зробила керівник пресслужби "Нафтогазу" Олена Осмоловська. Фото телекамер російських каналів вона опублікувала в себе на Facebook.

"На тристоронні переговори злетілася ціла зграя російських ЗМІ. І навіть Соловйов, обожежмій", – супроводила вона знімок іронічним коментарем.

У коментарях відразу стали уявляти, що розкажуть про переговори по федеральних каналах.

"Поспішаємо вам повідомити – цієї зими Україна точно замерзне без нашого газу!", – сміється Костянтин Мішутін.

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Інші пишуть, що страшилки про холодну зиму – зовсім не вигадки, а реальні заголовки російських стрічок новин. Люди постять скріншоти.

"Європа може замерзнути: переговори щодо транзиту газу з Україною", – так підписана одна з текстових трансляцій в російських ЗМІ.

"Агресивна зграя": в мережі висміяли російські ЗМІ, які приїхали на переговори по газу

"Підгорає шо капец", – констатує Юрій Панченко.

А Мирон Василюк про делегацію російських журналістів пише: "Вони просто використовують будь-яку можливість втекти з пекла".

"Агресивна зграя": в мережі висміяли російські ЗМІ, які приїхали на переговори по газу

Facebook / Aliona Osmolovska

"Агресивна зграя": в мережі висміяли російські ЗМІ, які приїхали на переговори по газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Росія
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