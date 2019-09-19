"Агресивна зграя": в мережі висміяли російські ЗМІ, які приїхали на переговори по газу

На переговори щодо газу в Брюссель російська делегація привезла цілий пул кремлівських ЗМІ. Серед них – один із головних пропагандистів Володимир Соловйов.
Таке спостереження зробила керівник пресслужби "Нафтогазу" Олена Осмоловська. Фото телекамер російських каналів вона опублікувала в себе на Facebook.
"На тристоронні переговори злетілася ціла зграя російських ЗМІ. І навіть Соловйов, обожежмій", – супроводила вона знімок іронічним коментарем.
У коментарях відразу стали уявляти, що розкажуть про переговори по федеральних каналах.
"Поспішаємо вам повідомити – цієї зими Україна точно замерзне без нашого газу!", – сміється Костянтин Мішутін.
Інші пишуть, що страшилки про холодну зиму – зовсім не вигадки, а реальні заголовки російських стрічок новин. Люди постять скріншоти.
"Європа може замерзнути: переговори щодо транзиту газу з Україною", – так підписана одна з текстових трансляцій в російських ЗМІ.
"Підгорає шо капец", – констатує Юрій Панченко.
А Мирон Василюк про делегацію російських журналістів пише: "Вони просто використовують будь-яку можливість втекти з пекла".
Facebook / Aliona Osmolovska
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
За підсумками переговорів 19 вересня стало відомо, що Росія готова відновити прямі поставки газу в Україну і укласти транзитний контракт по нормам ЄС.
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