Адвокат спростував звинувачення на адресу Суркісів у виведенні коштів з ПриватБанку. Колаж Обозревателя

Поширена американським виданням Chicago morning star інформація про те, що нібито деякі іноземні компанії, діяльність яких пов'язують з сім'єю Суркісів, причетні до виведення коштів з ПриватБанку, не відповідає дійсності, є брехливою і відвертою фальсифікацією фактів.

Про це адвокат Віктор Борух повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Твердження про те, що ці компанії самостійно або в інтересах Григорія і Ігоря Суркісів виводили кошти з ПриватБанку, є абсолютною брехнею і черговим прикладом брудної інформаційної кампанії проти них", – підкреслив адвокат, що представляє інтереси компаній Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments LLP.

За його словами, наведені аргументи базуються на недостовірних даних, не підтверджених жодним офіційним документом.

"Ніяких офіційних запитів від Kroll чи інших уповноважених осіб на адресу компанії не надходило. Маніпулятивні і брехливі твердження спрямовані на дискредитацію наших компаній", – зазначив Борух.

За його словами, це видання є маловідомим і другорядним, і жодне авторитетне ЗМІ як в США, так і інших країнах, цю інформацію не повідомляло і не коментувало, проте значна кількість українських ЗМІ поширили аналогічне повідомлення з посиланням саме на цю публікацію.

"Правомірність вимог компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP підтверджено на підставі рішень як українських, так і іноземних судів, що вступили в законну силу", – підкреслив адвокат, звернувшись до ЗМІ з проханням в подальшому утримуватися від поширення недостовірної інформації.

Борух також повідомив, що ухвалено рішення невідкладно звернутися до суду з вимогою спростування даної брехливої і недостовірної інформації та захисту ділової репутації.

Chicago morning star в статті від 31 липня, посилаючись на нібито фрагмент із доповіді Kroll, стверджувало, що в період з 2008-го по 2010 рік компанії Суркісів отримали кредити від кіпрської філії ПриватБанку на загальну суму $361 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Київський апеляційний суд відмовився задовольнити клопотання Мін'юсту (представляє інтереси Кабміну) про призупинення дії постанови, яка зобов'язує ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Державний ПриватБанк через суд хоче повернути 407 млн гривень, які у 2018 році з нього стягнуто на користь братів Суркісів у справах за позовами АТ "А-Банк" і ТОВ "ФК" Динамо "Київ", які їм належать.

Рішенням НБУ 2016 року Суркіси були визнані інсайдерами ПриватБанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

На рахунку Ігоря Суркіса у ПриватБанку був 151 млн грн, Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочки Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батька братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.