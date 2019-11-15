"Абсолютно дика корупція": Гончарук анонсував гучну відставку в "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України найближчим часом може відправити у відставку керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у п'ятницю, 15 листопада, в ефірі "Сніданку з 1+1". За його словами, в компанії "абсолютно дика" корупція. Так він прокоментував питання про мітинг, який залізничники влаштували напередодні перед Верховною Радою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Люди насамперед протестували проти корупції. На плакатах перекреслені окремі очільники (учасники тримали фото керівника "УЗ" Євгена Кравцова – Ред.). Головна претензія до них – корупція в "Укрзалізниці", на жаль, триває. Вона там абсолютно дика, крадуть майже на всьому. Кінця і краю цьому не видно. Ми будемо ухвалювати щодо цього кадрові рішення найближчим часом, тому що продовжувати працювати так, як вони зараз працюють, неможливо", – вважає Гончарук.

Прем'єр-міністр нагадав, що співробітники "УЗ" стурбовані тим, що можуть втратити роботу через обіцяні звільнення. Але проблема, за його словами, виникає тому, що компанія працює неефективно й збитково. Якщо особи, що працюють всередині – менеджмент, керівництво – опікується своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці", то нормальної роботи й не буде. Там сьогодні майже щодня горять локомотиви, в ручному управлінні вагони. Окремі чиновники, диспетчери спрямовують вагони не туди, де це потрібніше, а туди, де їм вигідніше, де їм заплатили. Це точно треба припинити", – сказав Гончарук.

Гончарук анонсував гучну відставку в "Укрзалізниці"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний із перевезеннями. Співробітникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення "Укрзалізниці" у сферу управління Міністерства інфраструктури. В "УЗ" анонсували масштабну реформу.

"Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки під час закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми екснардепів братів Дубневичів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!