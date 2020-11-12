50% іноземних інвесторів розчаровані владою України через боргову кризу в "зеленій" енергетиці – АСЕУ

Майже 50% іноземних інвесторів розчаровані ситуацією з погіршенням інвестиційного клімату в Україні, який спостерігається в секторі відновлюваної енергетики, де влада України не виконує свої обіцянки щодо погашення боргів за вже вироблену "зелену" електроенергію.

Про це написала у Facebook Асоціація сонячної енергетики України, коментуючи опитування іноземних інвесторів, яке було проведене за ініціативи Європейської бізнес асоціації, Центру економічної стратегії та інвесткомпанії Dragon Capital.

Згідно з позицією асоціації, перші результати інвестиційної кризи у сфері ВДЕ тепер відобразились і на інвестиційній привабливості у інших сферах економіки України.

"Прикро констатувати, але деструктивний ефект для інвестиційного іміджу України від "кидання" інвесторів ВДЕ, про який спільнота галузевих асоціацій відновлюваних джерел енергії попереджала ще влітку, сьогодні вже стає реальністю", - підкреслює АСЕУ.

Вони уточнили, що за даними опитування 48% іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується і лише 9% - бачать покращення. "Навіть Закон про інвестиційні няні не допоміг", - додали в асоціації.

Як повідомлялося, в червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го.

Закон передбачає, що 20% виробленої зеленої електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися шляхом кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними "гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 90% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня – всього 7%. Одночасно зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

4 листопада Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект №4119 "Про внесення змін у Державний бюджет на 2019", в якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. Законопроект був переданий для підготовки до другого читання за скороченою процедурою.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, що інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені грошові кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.