"Є великі побоювання": юрист розповів, чим загрожує українцям новий Трудовий кодекс

Фінальний варіант змін до Трудового кодексу, розроблений Кабміном, зберіг скандальні норми щодо звільнення працівників і понаднормової праці.

Чого чекати українцям від урядового законопроекту, розповів в ефірі ObozTV юрист Центру соціальних і трудових досліджень Віталій Дудін.

Як зазначив юрист, в урядовому законопроекті найбільші побоювання викликають підстави для звільнення працівників, а саме – їх відсутність.

"Стаття 35 дозволяє припинити трудові відносини коли завгодно, коли цього забажає роботодавець. Треба тільки сплатити компенсацію працівникові, яка не повинна бути менше, ніж місячний заробіток, якщо відносини припиняються буквально того же дня", – зазначив він.

"Також викликає великі зауваження введення нефіксованого робочого часу, коли працівника не повинні забезпечувати роботою постійно, а він буде лише час від часу залучатися до роботи. Якщо протягом місяця йому не зателефонують, не викличуть, то він отримає оплату в еквіваленті 8 робочих годин", – розповів експерт.

Дудін зазначив, що підстави для залучення до надурочних робіт будуть визначатися законодавством, а встановлюватися в договірному порядку: "Що вирішать роботодавець і працівник, те і буде підставою для понаднормових. Це звичайно створює ризики для здоров'я співробітників, знищить стимули до оптимізації виробництва і його механізації".

"Дуже багато питань передаються на договірний рівень. Це стосується тривалості перерв протягом робочого дня. Також там не передбачені як такі два вихідних дня. Щотижневий відпочинок складе 24 години, а не 48", – додав він.

Також експерт зазначив, що за час доопрацювання нового Трудового кодексу в нього були внесені певні зміни.

"Зокрема, було заборонено звільнення вагітних жінок, хоча там немає захисту від звільнення жінок, які мають дітей віком до 3 років. Також не дають гарантії від звільнення чоловікам, які виховують малолітніх дітей, хіба що вони будуть перебувати у відпустці", – повідомив Дудін.

"Водночас, виключено статтю 74 проекту, яка передбачала виплату зарплати, якщо роботодавець збанкрутував. Передбачалося, що державна гарантійна установа зможе виплатити відповідний борг працівникам. Цієї європейської норми немає в остаточній редакції", – констатував він.

Юрист повідомив, що фінальна редакція Трудового кодексу не скасовує закон про профспілки.

Також він зазначив, що штрафи для роботодавців за порушення трудового законодавства зменшуються, що дестимулює легально наймати людей і виконувати всі передбачені законом норми і гарантії.

prohr.rabota.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроект про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність прийняття нового КЗпП, заявили, що в Україні " права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

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