Є ризики: експерти пояснили, що буде з цінами в Україні в 2020 році

Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що "вписатися" у 6% інфляції у 2020 році буде вкрай складно.

Небезпекою для зниження темпів зростання цін може стати масоване кредитування економіки, а, коли гроші йдуть в економіку, це завжди призводить до зростання інфляції, повідомляє "Апостроф".

"Уже через кілька років в Україні інфляція може цілком вийти на європейські показники. Я думаю, що ми зможемо і через три роки побачити інфляцію 3%. Але тут головне, щоб була інтегральна мета – і кредитувати економіку, і щоб інфляція була низькою ", – зазначив Дорошенко.

Крім того, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин акцентував увагу на тому, що величезний негативний торговий баланс тисне на валютний ринок.

"Якщо впаде гривня, рівень інфляції буде величезним. 5% інфляції можливі в умовах економіки, що стабільно розвивається, розвитку промисловості, створення нових робочих місць, і коли інвестори оббивають пороги і хочуть вкладати в вашу країну гроші. А поки це лише економічний романтизм", – резюмував він.

Величезний негативний торговий баланс тисне на валютний ринок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування у середньому 4 тисячі гривень.

Найбільша стаття витрат – покупка м'яса. Зокрема на м'ясні вироби українці витрачають близько 25% від зазначеної суми на місяць.

Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця.

Десяту частину бюджету складають витрати на купівлю картоплі.

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