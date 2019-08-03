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"Є один шлях": Медведчук розкрив, як можна домовитися з Путіним про газ

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Глава "Опозиційною платформи "За життя" Віктор Медведчук заявив, що Україна може вирішити з Росією питання по ціні на газ.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. За його словами, в цьому питанні є тільки один шлях.

"У вирішенні газового питання є один шлях – домовлятися з Росією. Якщо влада не захоче цього робити, вона розпишеться у своїй нездатності змінити ситуацію на краще в економічному і соціальному плані в нашій країні", - сказано в повідомленні.

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Його пропозицію тут же розкритикували в коментарях: "Як на мене, вже ваші прихильники не підтримують ідею домовлятися з Путіним. Це потрібно тільки вам", "Досить сподіватися на Росію - треба домовлятися з усіма", "А які ще країни Європи "домовляються з Росією"? Де в світі треба домовлятися, щоб купувати газ, нафту? Є товар - газ. Є продавець, є покупець. Підписали або не підписали контракт. ПРО ЩО ДОМОВЛЯТИСЯ з РОСІЄЮ? Укласти контракт з "Газпромом" чи не укласти".

"Є один шлях": Медведчук розкрив, як можна домовитися з Путіним про газ
"Є один шлях": Медведчук розкрив, як можна домовитися з Путіним про газ
"Є один шлях": Медведчук розкрив, як можна домовитися з Путіним про газ
"Є один шлях": Медведчук розкрив, як можна домовитися з Путіним про газ
"Є один шлях": Медведчук розкрив, як можна домовитися з Путіним про газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня український політик Юрій Бойко і Медведчук прибули в Санкт-Петербург. Там вони провели зустріч з главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули увагу правоохоронні органи.

Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойко і Медведчука в Москву і візьмуть до уваги також і другий епізод – візит на переговори в Санкт-Петербург.

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Тема
Ціна на газ
Особи
Володимир Путін Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
Росія газ Україна
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пукинская сабака - держи косточку!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
21 век на дворе, а помойка вместе со своими холуями все еще носятся со своим хазом и нефтью)) Что жрать будете, когда мир перейдет на возобновляемую энергию? Лучше про это думайте и заботьтесь, а то времени у вас очень мало!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Инкогнито Назар, мир то может и перейдёт на возобновляемую энергию! Только Украина перейдёт на пердячую энергию!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Медведуп, сабака, кроме хаса твой сцарь может еще что-то предложить миру и Украине? Нет! Так что пшел вон вместе со своей помойкой, ее дружбой и ее сцарем!
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