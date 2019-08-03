"Є один шлях": Медведчук розкрив, як можна домовитися з Путіним про газ

Глава "Опозиційною платформи "За життя" Віктор Медведчук заявив, що Україна може вирішити з Росією питання по ціні на газ.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. За його словами, в цьому питанні є тільки один шлях.
"У вирішенні газового питання є один шлях – домовлятися з Росією. Якщо влада не захоче цього робити, вона розпишеться у своїй нездатності змінити ситуацію на краще в економічному і соціальному плані в нашій країні", - сказано в повідомленні.
У вирішенні газового питання є один шлях – домовлятися з Росією. Якщо влада не захоче цього робити, вона розпишеться у своїй нездатності змінити ситуацію на краще в економічному і соціальному плані в нашій країні. # Україна # Росія # Газпром # ПЕК # економіка # ЄС # Нафтогаз pic.twitter.com/DrTdJ3utkP- Віктор Медведчук (@MedvedchukVV) August 3, 2019
Його пропозицію тут же розкритикували в коментарях: "Як на мене, вже ваші прихильники не підтримують ідею домовлятися з Путіним. Це потрібно тільки вам", "Досить сподіватися на Росію - треба домовлятися з усіма", "А які ще країни Європи "домовляються з Росією"? Де в світі треба домовлятися, щоб купувати газ, нафту? Є товар - газ. Є продавець, є покупець. Підписали або не підписали контракт. ПРО ЩО ДОМОВЛЯТИСЯ з РОСІЄЮ? Укласти контракт з "Газпромом" чи не укласти".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня український політик Юрій Бойко і Медведчук прибули в Санкт-Петербург. Там вони провели зустріч з главою "Газпрому" Олексієм Міллером.
Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули увагу правоохоронні органи.
Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойко і Медведчука в Москву і візьмуть до уваги також і другий епізод – візит на переговори в Санкт-Петербург.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".