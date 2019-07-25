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"Є два але": радикальне нововведення Зеленського розкритикували у мережі

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Цивільна конфіскація активів чиновників, запропонована партією президента "Слуга народу", є хорошою ідеєю, але буде працювати тільки у правовій державі.

Таку думку висловив журналіст Аркадій Бабченко на своїй сторінці у Facebook. Він також докладно пояснив, чому ідея Володимира Зеленського сама собою непогана.

"Суть її полягає в тому, що майно чиновника, який не здатен підтвердити свої доходи на його придбання, конфіскується без заведення кримінальної справи і вивчення доказів у справі. Така варіація на тему закону про незаконне збагачення. Звідки вілла на Лазурному березі, ти ж усе життя працював чиновником із зарплатою 428 доларів? Ааа, еммм, нууу... Конфісковано!" — розповів Бабченко.

Зазначається, що конфіскація — це процедура, в якій прокурор спрямовує подання до суду, той його розглядає, виносить рішення.

"Спрощення в тому, що немає кримінального провадження, і тягар доведення лежить уже не на обвинувачі, а на обвинуваченому. Тобто — презумпція невинуватості змінюється презумпцією винуватості. Але сам інститут цивільної конфіскації лежить у правовій площині", — додав журналіст.

Варто зауважити, що з приводу такої процедури точаться суперечки, оскільки презумпція винуватості порушує права людини.

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"Але особисто я на стороні цивільної конфіскації. Так, вважаю, що щодо майна чиновника на державній службі повинна бути презумпція винуватості. До речі, суб'єктом права в цьому випадку виступає не громадянин, а саме майно. В особи навіть судимості не буде. А вілла, якщо не зможеш підтвердити доходи — фігак, ви слухаєте Маяк. Так, я підтримую такий підхід. Тому що на кожну хитру різьбу має бути своя гайка", — зазначив Бабченко.

У Зеленського запропонували "цивільну конфіскацію"

У Зеленського запропонували "цивільну конфіскацію"

За його словами, в цій ситуації є два "але", оскільки основна умова для успішного застосування цього інституту — працююча держава.

"Ви, хлопці, доклали максимум зусиль, щоб цю державу, яка тільки почала будуватися, навернути під свої "хотілки". Ви в перші ж декілька днів порушили закон тринадцять разів (далі я перестав цікавитися рахунком), у вас люстрований чиновник очолює Офіс президента, у вас силовики кошмарять індуських інвесторів у тяжпром, інші силовики кошмарять кінотеатри, а Окружний суд кошмарить авіакомпанію. Вводити в таких умовах інститут відбирання майна без змагального розгляду винності особи — ну фіг його знає. Ну ось дуже фіг його знає", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатка в народні депутати від партії "Слуга народу" Анастасія Красносільська запропонувала ввести "цивільну конфіскацію" незаконних активів.

Також 4 червня у Верховну Раду надійшов законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення.

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Особи
Володимир Зеленський Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Теги
конфіскація Україна
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Махно Семен
Махно Семен
"презумпция виновности нарушает права человека" - если бы "нарушала", то не было бы 20-й статьи конвенции ООН о борьбе с коррупцией.Многие страны, именно благодаря этой статье и борются с коррупцией, и очень даже успешно.....И не нужно выдумывать велосипед- все уже придумано до нас - бери и используй!!!
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