Два сценарії: аналітик пояснив, до чого призведе стрибок біткоїна

Середня ринкова вартість біткоїна зросла до 7790 доларів. За добу курс криптовалюти злетів на 3,5%.

Криптовалютний аналітик Ювал Гов заявив, що на цій позначці знаходиться лінія опору біткоїна, передає CryptoPotato.

Подальше подорожчання дозволить біткоїну вирости до 8000 доларів, а в середньостроковій перспективі і до 8300 доларів.

Однак, за його словами, існує й імовірність зниження вартості головної криптовалюти.

Аналітик відзначив, що лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів.

Якщо ціна опуститься нижче даного рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Подальше подорожчання дозволить біткоїну вирости до 8000 доларів, а в середньостроковій перспективі і до 8300 доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів.

За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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