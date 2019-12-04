Дубілет анонсував гучні податкові нововведення

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що в середу, 4 грудня, зареєструє законопроєкт, який спростить взаємодію з податковою.

Із головних нововведень законодавчої ініціативи – скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками податку на додану вартість. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Дубілет зазначив, що цього тижня було зібрано підписи за цей документ від депутатів з усіх комітетів.

За його словами, диджиталізація об’єднує людей.

Міністр Кабінету міністрів зареєструє законопроєкт, який спростить взаємодію з податковою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував замінити захищені телефонні лінії спецзв'язку, якими користується уряд, застосунком для смартфонів.

За словами міністра, "наша бідна держава" не може собі дозволити підтримання виділених каналів зв'язку.

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